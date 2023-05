Value8 vindt oplossing voor oob-accountantstekort

Value8 heeft voor de controle van de jaarrekening een Portugese accountant gecontracteerd.

Daarmee maakt de investeringsmaatschappij een eind aan een lang slepend probleem, namelijk het gebrek aan zogeheten ‘oob’-accountants (kantoren die bevoegd zijn om beursgenoteerde bedrijven te controleren) in Nederland. Tien vragen aan Value8-CEO Peter Paul de Vries over deze stap.

U moest voor de oplossing naar het buitenland?

“Ja. We hebben in Nederland een structureel probleem. Door het vertrek van negen oob-accountantskantoren sinds 2011 zijn er nog maar zes over. Dat is kennelijk onvoldoende om de smallcapmarkt te bedienen. We zijn heel tevreden dat we een goed buitenlands accountantskantoor hebben kunnen contracteren. Daarmee kunnen we het jaarrekeningtraject snel afronden. De jaarrekening 2022 staat al online, maar nu kan ook de controle plaatsvinden.”

Waarom een Portugese accountant?

“CFA is een uitstekend middelgroot kantoor. We wilden een buitenlandse oob-accountant waarmee je gemakkelijk kan communiceren in het Engels. Ons jaarverslag is opgesteld in de Engelse taal en onderliggende informatie evenzo.”

Is het niet gek, een buitenlandse oob-accountant en niet één van de zes Nederlandse oob-accountants?

“Gek? We leven in Europa. IFRS is een internationale standaard en de regels voor de controle van beursfondsen zijn grotendeels in Europese richtlijnen en verordeningen vastgelegd. Een van de doelen van deze Europese regels was juist om meer concurrentie in de Europese accountancy markt te stimuleren."

"Bovendien: Euronext Amsterdam is een internationale beurs. Op dit moment wordt 30 procent van de beursfondsen op het Damrak door een buitenlandse accountant gecontroleerd. Accountants in Luxemburg, de Kaaimaneilanden, Verenigd Koninkrijk, Guernsey, Frankrijk, ga zo maar door. Daar heeft niemand een probleem mee.”

Waarom wilden de andere oob-accountants niet met u werken?

“Die willen wél met ons werken. Ons Belgische beursfonds Cumulex wordt gecontroleerd door BDO. Almunda, waarin we ook de meerderheid hebben, is gecontroleerd door KPMG. In beide gevallen met een goedkeurende verklaring. EY levert diensten aan AmsterdamGold en PwC controleert Ctac, waarin we de grootste aandeelhouder zijn. Het probleem is dat ze hebben besloten geen nieuwe smallcap-bedrijven te controleren. De deur zit blijkbaar potdicht.”

Waarom is deze oplossing bijzonder?

“Binnen de EU kunnen dienstverleners – als ze aan bepaalde eisen voldoen – in andere EU-landen hun diensten aanbieden. Dat geldt ook voor accountants. CFA heeft die stap ook daadwerkelijk gezet. Ze zijn door een 3 maanden durend registratieproces heengegaan en AFM heeft die registratie goedgekeurd. Voorzover wij weten is CFA daarin de eerste.”

Voorkomt u hiermee dat u van de beurs af moet?

“Wij hebben al eerder aangegeven te verwachten een oob-accountant te zullen kunnen contracteren. Dat hebben we gedaan. Natuurlijk hoeven we niet van de beurs af.”

Wat vind u ervan dat Euronext smallcaps zonder accountant op het strafbankje heeft geplaatst en ze vervolgens van de beurs wil verwijderen?

“Laat ik voorop stellen: ik ben een fan van de beurs. Ik kwam als tiener al in het beursgebouw, ik ben lid geweest van de Raad van Commissarissen van Euronext Amsterdam en ik ben een trouwe ambassadeur. De route van het strafbankje die Euronext heeft bedacht, is wat mij betreft geen reclame voor de beurs. Je moet je klanten helpen, niet straffen. Bovendien is de juridische basis nogal dun.”

Waarom is die juridische basis dun?

“Er is in noteringsvoorwaarden niets opgenomen over accountants of de accountantscontrole van een oob-accountant. Het dunne draadje waaraan Euronext dit ophangt is het feit dat een beursgenoteerd bedrijf zich aan de wet moet houden. Maar ja, moeten ING en ABN Amro dan ook van de beurs omdat ze de witwasregels hebben overtreden? En SBM Offshore toen de wet overtraden in Brazilië?"

"Bovendien is het oob-accountantsgebrek in Nederland een structureel probleem. Zo structureel dat Minister Kaag dit probleem erkent en nog voor de zomer een wetsvoorstel naar de Kamer wil sturen waarin is vastgelegd dat een accountant kan worden aangewezen om een controle te doen. Het niet hebben van een oob-accountant is een niet-toerekenbare tekortkoming.”

Wat zou Euronext moeten doen?

“Wie ben ik om Euronext de les te lezen? Ik weet dat CEO Simone Huis in ’t Veld de beurs ook een warm hart toedraagt. Als ik op haar stoel zou zitten, zou ik lobbyen in Den Haag voor snelle wetgeving. En de Nederlandse oob-accountants wijzen op hun maatschappelijke rol.“

Gaan anderen uw voorbeeld volgen?

“Er is nu welgeteld één Europese oob-accountant met een Nederlandse registratie. Misschien volgen er meer. Het is wel waarschijnlijk dat twee van de andere beursfondsen waarbij Value8 betrokken is dezelfde oplossing zullen kiezen. Dat zijn IEX Group en MKB Nedsense.”