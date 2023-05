Euronext start delisting-procedure kleine fondsen

(ABM FN-Dow Jones) Euronext is gestart met de delisting-procedure van de aandelen van zes kleine beursfondsen.

Het gaat om Alumexx, Bever, DGB, GeoJunxion, Lavide en New Sources Energy.

Deze bedrijven zaten al op het zogeheten strafbankje van Euronext, dus dat de procedure nu in gang is gezet, is geen complete verrassing.

Indien deze bedrijven geen zogeheten oob-accountant kunnen vinden die een goedkeurende verklaring afgeeft, zal de laatste handel in deze aandelen plaatsvinden op 3 november 2023. Op 6 november volgt dan de daadwerkelijke delisting.

"Omdat de bedrijven geen oob-accountant hebben, zijn ze niet in staat gebleken om hun gecontroleerde jaarrekening tijdig te deponeren. Ze blijven hierdoor in gebreke voor wat betreft onze noteringsvereisten. Het aanstellen van een oob-accountant is een vereiste zolang met in de huidige setting in Amsterdam genoteerd wil blijven", zei René van Vlerken van Euronext in een reactie tegen ABM Financial News.

De genoemde bedrijven zoeken naar alternatieven, en een transfer naar één van de andere beurzen van Euronext, zoals de Growth Market in Brussel en Parijs, is voor in ieder geval een aantal van deze fondsen een serieus alternatief.