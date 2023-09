Amerikaanse bezorgdienst in de september de beurs op

Bezorgdienst Instacart maakt beursgang in september Bericht delen via: Kopieer link Categorie: Redactioneel

Beeld: iStock

Het Amerikaanse bedrijf Instacart zal deze maand haar beursintrede doen op de New Yorkse aandelenmarkt, dat meldt de organisatie eind augustus in een persbericht. De online boodschappenbezorgdienst, die in 2012 is opgericht, staat bekend om haar brede assortiment van aanbieders: consumenten kunnen via het platform een bestelling plaatsen bij meer dan 1.400 retailers, om deze vervolgens thuisbezorgd te krijgen. Instacart wordt op de Nasdaq Global Select Market genoteerd onder het symbool CART, op naam van Maplebear Inc. Het aantal uit te geven aandelen, evenals de prijs hiervan, maakt het bedrijf later deze maand bekend. Het plan om aan de beurs te noteren lag overigens al langer op de plank, maar werd naar verluid uitgesteld door onstabiliteit in de financiële markten. Wanneer officieel op de gong geslagen zal worden, wordt later deze maand duidelijk.

