Website van het jaar: stem op onze app Bericht delen via: Kopieer link Categorie: Redactioneel

U heeft onze mobiele app natuurlijk al (niet? Hier voor Android, hier voor iPhone) met het meest uitgebreide aanbod aan gratis koersinformatie van Nederland! Die is genomineerd door Website van het Jaar in de categorie Apps - Financieel. Stem op ons!

De Redactie van IEX bestaat uit een team van content managers, journalisten en analisten, met opgeteld meer dan honderd jaar ervaring in het produceren en publiceren van beleggingsinformatie en -opinies. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen.