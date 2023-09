AEX toont wel de nodige veerkracht na grillige handelssessie

Een wat flauwe handelsdag deze laatste dag van de week op zowel het Damrak als de overige financiële markten. De schwung lijkt er een beetje uit en volgende week onder andere het rentebesluit van de ECB. Beleggers lijken de kat daarom een beetje uit de boom te kijken.

Toch even aandacht vandaag voor een opvallende stellingname van BofA. De analisten van de Amerikaanse zakenbank denken dat het voor beleggers tijd wordt om afscheid te nemen van hun bankaandelen. Interessant genoeg ligt een verwachte daling van de rente hieraan ten grondslag. De bank rekent voor Europese bankaandelen op een underperformance van 15% ten opzichte van de bredere markt.

Damrak

Over naar het Damrak waar de AEX aanvankelijk nog in de plus noteerde, maar waar gaandeweg de handelsdag opnieuw verkoopdruk optrad. Een positief openend Wall Street kon de Amsterdamse graadmeter weer een zetje in de goede richting geven.

Toch lieten de dalers binnen de AEX grotere verliezen zien dan de stijgers. ASML en ASMI bijvoorbeeld, maar ook Philips en Randstad vielen in negatieve zin op. Bescheiden winsten waren er voor de verzekeraars en muziekuitgever UMG.

Eenzelfde beeld was zichtbaar binnen de AMX met bovengemiddelde verliezen voor AF-KLM, Alfen en TKH, deels gecompenseerd door Basic Fit en OCI. Bij de smallcaps tot slot opnieuw fors verlies voor Ebusco en Sif, maar Pharming en PostNL boekten bovengemiddelde koersstijgingen.

De AEX sloot fractioneel lager op een eindstand van ruim 739 punten, een daling van afgerond 0,1%

Ook bij IEX Profs volop aandacht voor de centrale banken, en dan vooral de Fed. Beleggers zien in de VS (pas) een eerste renteverlaging in juni volgend jaar.

Top drie stijgers/dalers

Ebusco

Elektrische bussenbouwer Ebusco gold als kansrijke belofte ten tijde van de beursgang. Helaas heeft het concern zijn zaakjes vooralsnog niet op orde, schrijft dieprode cijfers en heeft het krediet onder beleggers goeddeels verspeeld. Ee update van de IEX Beleggersdesk:

De beste vleesvervanger is...

Bij de vleesproductie komen veel broeikasgassen vrij, dus plantaardige vervangers eten is goed voor het milieu. Hoe profiteert de belegger van de gouden toekomst die de vleesvervanger (mogelijk) heeft?

UMG versus Warner

Universal Music Group geldt als een aandeel met een tamelijk hoge waardering. De Beleggersdesk vergeleek het AEX-fonds met zijn grote Amerikaanse concurrent: Warner Music Group:

IEX Beleggerspodcast

Het is weer vrijdag en dat betekent ook weer een nieuwe IEX Beleggerspodcast, met deze week onder andere als onderwerpen: Philips, Just Eat Takeaway, Shell, Adyen, de verzekeraars en meer:

Wat doet de ECB volgende week?

De Europese Centrale Bank komt volgende week bijeen en de meningen of de bank al dan niet nog een renteverhoging zal aankondigen zijn sterk verdeeld. Hoe dat precies zit en waar beleggers voor de komende maanden rekening mee moeten houden, valt te lezen bij IEX Premium:

Wall Street

Ook in de VS toonden beleggers zich wat terughoudend, al opende Wall Street nog wel licht in het groen, geholpen door Fed-officials die hinten op een gelijkblijvende rente bij de volgende FOMC-meeting (19 - 20 september). Apple (%) kon enigszins herstellen van een mini sell off eerder deze week, al oogde het herstel fragiel.

Op het slot van Europa noteerde de Dow Jones een plus van 0,3%, de S&P 500 en de Nasdaq mochten tussentijds 0,4% bijschrijven.

Rentes

Opnieuw ook op het rentevlak weinig actie, al zullen obligatiehandelaren daar allicht anders over denken.

Tienjaarsrente Nederland 2,93% (min 2 basispunten)

Tienjaarsrente Duitsland 2,59% (min 3 basispunten)

Tienjaarsrente Frankrijk 3,13% (min 2 basispunten)

Tienjaarsrente Italië 4,33% (min 2 basispunten)

Tienjaarsrente VS 4,23% (min 3 basispunten)

Tienjaarsrente VK 4,46% (plus 1 basispunt)

Brede markt

Opnieuw een tamelijk rustig beeld op de bredere markt met weinig echte uitschieters. De stemming lijkt wat mat, maar dat is na een aantal rode handelssessies allicht niet zo vreemd. De meeste Europese markten bleven dichtbij huis vandaag. De VIX, goud, olie: allemaal weinig beweging.

Saoedi Arabië schijnt ambities te hebben de olieprijs naar de $100 per vat te tillen, niet direct iets waar beleggers noch consumenten op zitten te wachten uiteraard. Wel liep de gasprijs aardig op nu er gestaakt wordt in een LNG-fabriek van Chevron in Australië.

Het Damrak

ABN AMRO (- 0,1%) en ING (+ 0,1%) hadden weinig last van een tamelijk sombere visie van een grote Amerikaanse zakenbank (zie boven)

(- 0,1%) en (+ 0,1%) hadden weinig last van een tamelijk sombere visie van een grote Amerikaanse zakenbank (zie boven) NN Group (+ 1,0%) trok het meest profijt van in trek zijnde verzekeraars op het Damrak vandaag

(+ 1,0%) trok het meest profijt van in trek zijnde verzekeraars op het Damrak vandaag Philips (- 2,2%) moest opnieuw terrein prijsgeven ondanks een eerste bereikte schikking in de VS

(- 2,2%) moest opnieuw terrein prijsgeven ondanks een eerste bereikte schikking in de VS Alfen (- 4,7%) stond opnieuw onder druk op het Damrak. De jongste analyse van de Beleggersdesk leest u hier.

(- 4,7%) stond opnieuw onder druk op het Damrak. De jongste analyse van de Beleggersdesk leest u hier. TKH (- 3,4%) werd eveneens tamelijk stevig afgeserveerd, mogelijk dat een koersdoelverlaging van een Belgische zakenbank van gisteren nog een rol speelde.

(- 3,4%) werd eveneens tamelijk stevig afgeserveerd, mogelijk dat een koersdoelverlaging van een Belgische zakenbank van gisteren nog een rol speelde. Ebusco (- 17%) voert, niet voor het eerst, het rijtje topdalers aan. De bedrijfsprestaties zijn dan ook ronduit teleurstellend

(- 17%) voert, niet voor het eerst, het rijtje topdalers aan. De bedrijfsprestaties zijn dan ook ronduit teleurstellend Sif (- 2,8%) kreeg vermoedelijk een tikje mee als gevolg van een faliekant mislukte Britse veiling voor vergunningen voor offshore wind projecten

En dan nog even dit

Duitsers zijn ook niet blij aan de benzinepomp

Terwijl de Duitse inflatie desondanks wel langzaam afneemt

Mogelijk in 2025 al tekort aan lithium

Duitsland worstelt economisch, maar Spanje en Frankrijk vertonen herstel