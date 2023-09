Beursblik: mijd Europese bankaandelen

(ABM FN-Dow Jones) Europese bankaandelen hebben flink geprofiteerd van de gestegen rente en presteerden daardoor beter dan de brede markt, maar het moment is nu gekomen om afscheid te nemen van deze aandelen. Dit vinden analisten van Bank of America.

Nu de eisen om een lening af te sluiten strenger worden en de fiscale steun in de VS wordt afgebouwd, zullen de rentes gaan dalen. Bank of America verwacht dat de Amerikaanse tienjaarsrente in het eerste kwartaal is gedaald naar 3,8 procent. Momenteel noteert deze op 4,256 procent.

"Banken zijn kwetsbaar in een markt met afnemende obligatierendementen en stijgende rentespreads", aldus de analisten.

De Amerikaanse bank ziet Europese bankaandelen de komende maanden 15 procent slechter presteren dan de brede markt. Het advies voor deze aandelen is dan ook Onderwogen.

Naast bankaandelen is Bank of America ook negatief over automakers. Wel is de bank Overwogen op aandelen in voeding en drank en de farmaceutische industrie.