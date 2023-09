"Just Eat Takeaway gaat mogelijk positief verrassen met zijn Q3-cijfers"

De beurs is deze week niet vooruit te branden en dat geldt in het bijzonder voor Just Eat Takeaway. De koers van de maaltijdbezorger is inmiddels afgezakt tot onder de €12 en dat betekent een nieuw dieptepunt. En dat is niet voor het eerst dit jaar.

Onze gast Robbert Manders - analist van het Antaurus Europe Fund - kijkt met verbazing naar het koersverloop, mede omdat de halfjaarcijfers gewoon heel goed waren. Hij ziet zelfs een reële kans dat het bedrijf de derdekwartaalcijfers aangrijpt om zijn winstverwachting voor dit jaar opwaarts bij te stellen. In deze uitzending van de IEX BeleggersPodcast legt Manders uit waarom.

Onze tweede gast is Hildo Laman. Hij is het hoofd van de IEX Beleggersdesk. Met hem bespreken we onder andere of aandeelhouders van techreuzen zich zorgen moeten maken over de Digital Markets Act (DMA).

Verder komen de volgende onderwerpen aan bod:

Het sentiment op de financiële markten

Schikking Philips geen game changer

Adyen gaat meer aandacht besteden aan beleggers

De halfjaarcijfers van Sofina en D'Ieteren

Een opvallende zin in de documentatie van de Vanguard FTSE All-World ETF

Cybersecurity ETF's

Aedifica

Wat is verstandiger: let your profits run of kill your darlings?

Waarom verzekeraars zo'n lage waardering kennen

De versnelde ronde: Shell schurkt tegen de €30 aan. Is het tijd om winst te nemen?

De hervorming van Box 3: wenselijk of niet?

Kiek op de Grafiek: bitcoin



Bitcoin heeft onlangs de stijgende trend van begin dit jaar afgebroken en beweegt nu binnen een neutrale bandbreedte. We zien een stevige steun rond $25.000 en weerstand op $31.000. We verwachten dat bitcoin voorlopig binnen deze bandbreedte kan blijven bewegen.

Speculanten zouden aan de onderzijde kunnen instappen en richting de weerstand wat winst kunnen veiligstellen. Houd wel rekening met het volatiele koersverloop waar de cryptomarkt om bekend staat. Een doorbraak onder de steunzone zal het technisch plaatje verder verzwakken en het eerder beschreven positieve scenario ongedaan maken.