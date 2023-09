"Dividenden ASR en NN Group gaan verder omhoog"

Vorige week was het kommer en kwel op de financiële markten, maar deze week vindt er met een plus van 2% een mooie herstelbeweging plaats. Een nog mooiere week kenden de aandeelhouders van NN Group. De verzekeraar verpulverde de verwachtingen van analisten en dankzij de oplopende kasstromen en verbeterde kapitaalpositie hoeven beleggers niet te vrezen voor het dividend.

Integendeel: er zit nog meer in het vat, en dat geldt ook voor ASR. Hier gaan we het in deze aflevering van de IEX-BeleggersPodcast onder andere over hebben. Het belooft een speciale uitzending te worden, want Hildo Laman maakt zijn debuut.

Hij is sinds twee maanden hoofd van de IEX Beleggersdesk. Om hem als belegger beter te leren kennen, bespreken we zijn kijk op beleggen. Hoe zit zijn beleggingsportefeuille precies in elkaar, en waarom reserveert hij een relatief groot deel van zijn portefeuille voor opties?

De enige winstwaarschuwing die ik u geef, is dat u het deze week met mij als presentator moet doen. Arend Jan geniet van twee weken vakantie.

Verder komen de volgende onderwerpen aan bod:

Het sentiment op de financiële markten: aandelen omhoog, rentes omlaag

De stevige winstwaarschuwing van Accsys

Waarom de shareholder's yield van ASR binnen twee jaar stijgt naar 12%

HAL scoort met Boskalis

De nadelen van thema-ETF's

De overnamestrijd rondom US Steel

De versnelde ronde: is de aankoop van een huis een no-brainer?

Kiek op de Grafiek: AMD

De halfgeleidersector herstelt zich voorzichtig van enkele tegenvallende maanden. De SOX-index lijkt een mooie pullbackbodem te gaan vormen, wat hint op toegenomen vraag naar chipbedrijven.

Eenzelfde beweging zien we in de grafieken van diverse chippers, zowel nationaal als internationaal. De bijgevoegde grafiek laat het technische plaatje zien van Advanced Micro Devices (AMD). Duidelijk zichtbaar is dat de dalende trend van eind 2021 is verlaten en het aandeel weer hogere toppen en bodems weet te vormen.

De correctie waar we vorige maand over schreven - u leest ons artikel via de volgende link - heeft inmiddels plaatsgevonden, waardoor het aandeel zich in een interessante regio begeeft. De bodemlijn van de oplopende trend en het 200-daags gemiddelde komen samen rond het horizontale koersniveau van $100.

Indien AMD erin slaagt de correctieve fase van de afgelopen maanden (gemarkeerd door de dalende rode onderbroken lijn) af te breken, zullen we overwegen het aandeel toe te voegen aan de modelportefeuille. Een voortzetting van de opwaartse trend is dan namelijk het meest waarschijnlijke scenario.