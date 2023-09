"Dividenden ASR en NN Group gaan verder omhoog"

Ja ze kunnen wel een hoger dividend geven; 30 jaar geleden 2 polissen afgesloten bij Stad Rotterdam nu ASR er werd mij verteld dat het kapitaal met minimaal 4% per jaar zou groeien, uitgerekend dat is meer dan 100% in 30 jaar tijd, wij komen uit op de helft dat wat er uitgekeerd gaat worden.

Dus ja het dividend op het aandeel kan wel verhoogd worden op deze manier, het is gewoon ordinaire diefstal.

Dit was ook bij ING het geval.