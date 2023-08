Als ik iets mag zeggen. Ik denk dat wij als Europese beleggers te veel naar de VS staren en te weinig met onszelf bezig zijn, met onszelf bedoel ik Europa. Natuurlijk is het belangrijk wat Jerome en al die Feds zeggen maar de economie in de VS is toch wezenlijk anders dan bij ons of hoe zit dat. Hoe is die Amerikaanse obsessie gekomen? Is een discussie wellicht voor de podcast van jullie vanmiddag. Ik zie erna uit. Niels, je doet het best aardig als analist(een van de beste wellicht).. Het gaat jullie goed en sterkte gewenst AJ..