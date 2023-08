Het is broeierig voorbeurs, we wachten allemaal op Jerome

De AEX indicatie is -0,3% na een bijzonder slecht rondje Wall Street gisteren.

Zelfs Nvidia eindigde op een lousy +0,1%, om nabeurs zelfs 0,6% in te leveren. Pak de tissues er bij, want straks krijgt u nog het hele chip-overzicht. Om met de deur in huis te vallen, dit is de agenda vandaag in Jackson Hole, waar centrale bankiers hun jaarlijkse weekendje-weg hebben.

CNBC:

Since he took over the chair’s position at the Federal Reserve in 2018, Jerome Powell has used his annual addresses at the Jackson Hole retreat to push policy agendas that have run from one end of the policy playing field to the other.

In this year’s iteration, many expect the central bank leader to change his stance so that he hits the ball pretty much down the middle. With inflation decelerating and the economy still on solid ground, Powell may feel less of a need to guide the public and financial markets and instead go for more of a call-‘em-as-we-see-’em posture toward monetary policy.

Bloomberg:

Two Federal Reserve officials signaled policymakers may be close to being done with interest-rate increases, but one of them held back from ruling out further hikes. “We may need additional increments, and we may be very near a place where we can hold for a substantial amount of time,”

Boston Fed President Susan Collins said Thursday ahead of the Kansas City Fed’s annual economic policy symposium in Jackson Hole. Separately on Thursday, Philadelphia Fed President Patrick Harker said the Fed should keep interest rates at their current level while it assesses the impact on the economy.

Het marktoverzicht nu en wat denkt u, wegen economie, recessie- en inflatieangst nu even zwaarder dan de winsten? Want zelfs Nvidia leverde de 7% winst, die ze woensdag nabeurs op de borden zette, weer in.

Europese futures openen net in de min

De Amerikaanse staan vlak, maar de Nasdaq 10 levert 0,2%

In Azië is het niet best, alles daalt met Japan (-2,2%), Taiwan (-1,6%) en Hong Kong (-1,2%) als ergste

Alibaba -2,01%

Tencent -1,3%

SMIC -2,4%

TSMC -3,2

Samsung -1,6%

SK Hynix -4,0%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) doet +7,6% op 17,2 en de BofA MOVE Index (obligaties) staat -0,7% op 117,6

De dollar stijgt 0,3% naar alweer 1,0788

Goud daalt 0,3%, olie stijgt 0,4% en dat maffe crypto ligt nagenoeg vlak. Bitcoin staat nu op $26.048,71

De rentes dan, iets met kat, kijken en boom.



En de VIX met de V van valt nog mee? Laat u niet gek maken, 20 is pas de onrustgrens. Officieus.



Nog even terugblikken, het meest opvallende scorebord gisteren was dat van de SOX semiconductorindex. Kijk wie de eerste en de laatste zijn, de markt acht duidelijk dat Nvidia dé AI-chipper is en niet AMD.



Me, de AEX ligt niet goed, maar klim niet in de gordijnen. Dit is meteen de maximale daling - op slotbasis is het minder - en dan hadden we Adyen en kent onze index drie chippers, waaronder een hele dikke.



Helaas willen de omzet- en winstverwachtingen maar niet lekker oplopen (iets met de economie soms...?). De koersen zijn wel gedaald, waardoor de AEX ietsie goedkoper is geworden.



De Nasdaq 100 wordt wel goedkoper en die outlook-verhoging van Nvidia zit hier nog niet bij. En die telt wel met haar gewicht.



Zowaar nog cijfers op het Damrak, Sif hannest wellicht nog een beetje met kosten en supply chain, want de omzet stijgt harder dan de winst. Ze handhaaft de outlook



Eurocommercial Properties is er ook, nog niet bekeken.





Nieuws, advies, shorts en agenda

De agenda:

07:00 Sif - Cijfers tweede kwartaal

08:00 Eurocommercial - Halfjaarcijfers



08:00 Economische groei - Tweede kwartaal def. (Dld)

08:45 Ondernemersvertrouwen - Augustus (Fra)

10:00 Ifo ondernemersvertrouwen - Augustus (Dld)

16:00 Consumentenvertrouwen UvM - Augustus def. (VS)

00:00 Jackson Hole-bijeenkomst (VS)

Die Ifo Geschäftklima heeft een aardig track record, vandaar



En dan nog even dit

De terugblik en gelukkig hadden we de Chinese aandelen nog... die we zeker niet allemaal meer hebben.

Dow Jones -1,1%



S&P 500 -1,4%



Nasdaq Composite -1,9%



Nasdaq 100 -2,2%



Russell 2000 -1,3%



SOX -3,4%



Nasdaq China Golden Dragon Index -0,7%

WATCH: Wall Street finished sharply lower, led by a drop in the Nasdaq after this week’s sharp gains. The Dow slid 1.1%, the S&P 500 lost 1.4% and the Nasdaq dropped 1.9% https://t.co/1H6BDESlmY pic.twitter.com/mUlnvwFxnX — Reuters Business (@ReutersBiz) August 25, 2023



Bij deze:

As the world's central bankers gather, play along with Jackson Hole Bingo!



To enliven the Jackson Hole experience, we’ve put together a Bingo card of terms you might hear over the course of the event: https://t.co/FwHqh5Ps5g pic.twitter.com/lTEVpIrRrA — Bloomberg Markets (@markets) August 25, 2023



Waarom die peperdure eigen aandelen inkopen...?

Nvidia's move to buy back $25 billion of its shares after its stock has more than tripled this year caught some investors off-guard, even as they cheered a stellar second-quarter report https://t.co/Qc9yi2gtkZ — Reuters Business (@ReutersBiz) August 25, 2023



In het politieke gekrakeel hier in Nederland hoort u ook niemand over de (ook ontsporende?) begroting

NEW: "History tells us that no asset class is really going to escape this entirely."



The outlook for the ballooning federal budget is essentially unprecedented — and investors are getting nervous.



Read The Big Take: https://t.co/k9WKtf2W1l — Bloomberg Markets (@markets) August 25, 2023



Uhm, geldt dit niet bij iedere aandelentransactie?

After a skittish summer for US stocks, some retail investors are throwing in the towel, while many of their institutional counterparts view the recent slump as a chance to purchase shares https://t.co/aHJVo4stOm — Bloomberg Markets (@markets) August 24, 2023



Sign of the times?

Mastercard, Binance to end crypto card partnership https://t.co/DVFal0VC4h pic.twitter.com/rpkWDCliFD — Reuters Business (@ReutersBiz) August 24, 2023



Veel plezier en succes vandaag.