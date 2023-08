Slotcall 24 augustus 2023: AEX eindigt lager onder druk van techfondsen

De dag begon zo goed: flink beter dan verwachte cijfers van Nvidia en chippers die meeliftten. Maar aan het einde van de middag sloeg het sentiment abrupt om en waren het diezelfde techfondsen die de AEX in het rood duwden.

Positioneren beleggers zich in de loopgraven, in afwachting van wat Fed-president Jerome Powell morgen gaat zeggen in Jackson Hole? Zijn het winstnemingen? Hoe het ook zij, van de overtuigende plus die vanmorgen op de borden stond, is niets meer over. Slechts zeven AEX-aandelen hielden dapper stand: defensieve waarden als ASR, Ahold-Delhaize, Unilever en Wolters Kluwer.

De chipfondsen zagen hun openingswinsten wegsmelten als sneeuw voor de zon en gezien de stevige weging in de AEX-index duwde dat de hele index omlaag. ASMI verloor maar liefst 6,3%, ASML 3,5% en Besi 3,1%.

De Midkap werd aangevoerd door Alfen, dat de wonden likte na de klappen van gisteren. Van Lanschot (-6,9%) werd afgestraft voor teleurstellende halfjaarcijfers en sloot hier de rij.

De AScX telt slechts twee stijgers: Majorel (na cijfers) en Vastned. De koersuitslagen in de index waren wel beperkt.

Nvidia draait monsterkwartaal

Hét nieuws van vandaag was natuurlijk de kwartaalrapportage van Nvidia, gisteren na sluiting van Wall Street. De techreus, een van de 'Magnificent 7'-aandelen (YTD: +228%!), heeft het weer geflikt: de markt positief verrassen met een monsterkwartaal. Dat wil wat zeggen, want de verwachtingen waren al torenhoog.

Beleggers lijken inmiddels door te hebben dat alleen roepen dat je 'iets' met AI doet niet voldoende is om erin te beleggen. Maar deze Amerikaanse techreus doet boter bij de vis. 'Nvidia maakt het helemaal waar', was de eerste reactie van Niels Koerts vlak nadat de cijfers doorkwamen.

#Nvidia maakt het helemaal waar. De omzet en winst valt in het tweede kwartaal fors hoger uit dan verwacht.



Nog belangrijker is dat de outlook. De chipgigant rekent op een omzet van $16 miljard en dat is 17% meer dan de smart estimate van $13,67 miljard.



Nabeurs +8%! — Niels Koerts (@KoertsNiels) August 23, 2023

De chipgigant zag de omzet in Q2 verdubbelen en voor het derde kwartaal staat er opnieuw zo'n sprong te wachten, mede door de opmars van AI, waar Nvidia het voor een steeds groter deel van moet hebben.

"Bij beleggers (zeker diegenen die niet in het aandeel zitten) kan dit een gevoel van een bubbel oproepen - een koers die is losgeslagen van de realiteit", schrijft IEX-analist Hildo Laman. Maar de cijfers zijn volgens hem dusdanig sterk dat een koers van zo'n $500 wat minder gek is dan het op het eerste gezicht misschien lijkt.

Heeft het na de koersexplosie van eerder dit jaar nog zin om in te stappen? Of bent u simpelweg te laat? Dat kunt u lezen in deze uitgebreide analyse.

Gifbeker Adyen nog niet leeg

Een ander aandeel waar de schijnwerpers op staan is natuurlijk Adyen. Na een ongekend harde val, die enkele dagen in beslag nam, leek het aandeel gisteren dan eindelijk grond onder de voeten te krijgen, maar het bleek een sink hole. Vandaag ging er ruim 4% van de koers af. Het laat maar weer eens zien dat wat daalt, nog verder kan dalen en dat bodemvissen niet altijd een goed idee is.

Het volgens sommigen wel heel lage koersdoel dat Citigroup er enkele dagen geleden op had geplakt - €750 - komt nu wel erg dichtbij.

Cynisch lichtpuntje voor beleggers: door de halvering van de koers is ook de weging van Adyen in de AEX een stuk lager (van 5% naar 3%). Dus deze koersdaling raakt de AEX minder (omgekeerd zal de AEX ook minder profiteren als het aandeel op zeker moment weer omhoog klimt).

Teleurstelling over Van Lanschot

Er was nog één bedrijf dat met cijfers over de brug kwam: Van Lanschot. "De rek lijkt er een beetje uit", verzucht IEX-analist Martin Crum. De bank voor vermogenden wist het afgelopen halfjaar minder van het zonnige beursklimaat te profiteren dan verwacht. Echt slecht waren de cijfers niet, maar er waren wel enkele tegenvallers. Dat werd door de markt genadeloos afgestraft: de koers kelderde met 6,9%.

Turkije laat er geen gras over groeien

Komt er wel of geen kwartje bij? Dat is zo ongeveer de speelruimte van de centrale banken in de VS en Europa. In Turkije, dat ondanks de hyperinflatie lange tijd geheel tegen de stroom in de rente verláágde, gaat het sinds de komst van Hafize Gaye Erkan (voormalig co-CEO van de in problemen geraakte Amerikaanse First Republic Bank) van dik hout.

Sinds haar aantreden in juni trok ze de rente in twee stappen op van 8,5% naar 15% en vervolgens 17,5%. Sinds vandaag is dat 25%. Fors, maar met een inflatie van 47,8% rest haar weinig anders dan het nemen van draconische maatregelen.

Het mist zijn effect op de lira in elk geval niet:

(Bron: ECB)

Wall Street in mineur

Ondanks sterke cijfers van Nvidia (dat een weging in de S&P 500 heeft van bijna 5%) ligt Wall Street er niet goed bij. De beurs begon goed gemutst, maar al snel sloeg de twijfel toe. Mogelijk houden beleggers hun kruit droog vanwege de toespraak van Fed-president Jerome Powell morgen. Een daling van het aantal wekelijkse aanvragen voor een werkloosheidsuitkering zal hierbij niet meehelpen. Een krappe arbeidsmarkt geeft de Fed meer ruimte om volgende maand de rente verder op te trekken.

In de Nasdaq bungelt Dollar Tree (-10,5%) helemaal onderaan na cijfers.

Rentes bewegen iets omhoog

De Amerikaanse tienjaarsrente is vandaag iets gestegen. De markten stellen zich afwachtend op, met het oog op de toespraak van Fed-president Jerome Powell in Jackson Hole, morgen (zie verderop).

In Europa dalen de lange rentes op staatsobligaties, maar dat heeft niet veel om het lijf.

De brede markt

De AEX eindigde 0,9% lager: forser dan de Fransen (-0,4%), Belgen (-0,1%) en Duitsers (-0,7%), die wat minder techgevoelig zijn.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) loopt 0,6 punt op naar 15,61.

Wall Street koerst als volgt: S&P 500 -0,6%, Dow 30 -0,5% en de Nasdaq -1%.

De euro daalt iets, met 0,3% naar 1,0826 dollar.

De goudprijs stijgt met 0,2% naar $1.919,53 per troy ounce.

Bitcoin daalt met 0,7% naar $26.056,06. Het lek is hier dus nog niet boven.

De olieprijzen daarentegen gaan lekker. Voor een vat WTI wordt nu 0,7% meer betaald dan gisteren, terwijl Brent 0,5% wint.

Verder op het Damrak

Alfen herstelt licht, maar Adyen daalt verder. Van Lanschot diep in het rood na cijfers.

Alfen was gisteren de sterkste daler met een koersverlies van 10,5%, na teleurstellende halfjaarcijfers. Vandaag weet het aandeel zich ietsje (+3,2%) te revancheren.

was gisteren de sterkste daler met een koersverlies van 10,5%, na teleurstellende halfjaarcijfers. Vandaag weet het aandeel zich ietsje (+3,2%) te revancheren. Majorel (+0,2%) werd beloond voor de halfjaarcijfers. Het bedrijf staat op de menukaart van het Franse Teleperformance.

(+0,2%) werd beloond voor de halfjaarcijfers. Het bedrijf staat op de menukaart van het Franse Teleperformance. Ook Envipco (-0,8%) opende de boeken, maar het bedrijf kreeg hiervoor de handen niet op elkaar.

(-0,8%) opende de boeken, maar het bedrijf kreeg hiervoor de handen niet op elkaar. Shell (+0,2%) ontspringt samen met andere oliebedrijven de dans, waarschijnlijk door de opgelopen olieprijs.

(+0,2%) ontspringt samen met andere oliebedrijven de dans, waarschijnlijk door de opgelopen olieprijs. Galapagos is door Citi van de kooplijst afgevoerd en moest dat vandaag bekopen met een koersverlies van 3,3%.

Adviezen

Randstad krijgt een koopadvies van Exane BNP Paribas, terwijl Galapagos van het kooplijstje van Citi wordt afgevoerd. En Alfen krijgt twee koersdoelverhogingen voor de kiezen, waarvan één flinke.

Randstad: naar €54,56 van €53, advies gaat omhoog van houden naar kopen - Exane BNP Paribas

ABN Amro: naar € 17 van € 19 en houden - Morgan Stanley

ING: naar €18 van €17 en kopen - Morgan Stanley

Galapagos: naar € 41 van € 67 en advies omlaag van kopen naar houden - Citi Research

Alfen: naar €50 van €55 en houden - Jefferies

Alfen: naar €70 van €90 en kopen - Deutsche Bank Research

Agenda vrijdag 25 augustus: hoe open is Jerome Powell?

In Jackson Hole is de jaarlijkse tweedaagse bijeenkomst van centrale bankiers van start gegaan, waarbij bankpresidenten de stand van de wereldeconomie en het monetaire beleid bespreken. Het hoogtepunt van die bijeenkomst is de speech van Fed-president Jerome Powell.

Uit de notulen van vorige week bleek dat onder beleidsmakers de zorgen over de inflatie nog steeds groot zijn, waardoor niet valt uit de sluiten dat de rente nog een keer omhoog gaat. Mogelijk geeft Powell een indicatie over het volgende rentebesluit op 20 september. Hij bereidt de markt vaak voor op zo'n besluit, maar of hij met nog een maand te gaan al het achterste van zijn toch zal laten zien, is de vraag. In de komende weken kan er nog veel gebeuren. Het Fed-bestuur heeft al aangegeven zich door data te laten sturen, dus waarschijnlijk houdt Powell de kaarten tegen de borst.

Volgens de zogeheten FedWatch-tool van CME Group houdt de markt er nog altijd rekening mee dat de Fed volgende keer op de pauzeknop drukt: dit scenario wordt momenteel ingeprijsd op 84%; iets lager dan vorige week, maar nog altijd hoog.



Cijfers Sif en Eurocommercial

Verder komen nog twee bedrijven met cijfers: Sif en Eurocommercial.

Sif staat op een beslissend moment in de geschiedenis van het bedrijf. De fabrikant van monopiles voor windturbines is bezig flink op te schalen. Er komt een nieuwe fabriek in Rotterdam en daar zijn alle ogen nu op gericht. De laatste analyse van de analisten van de IEX Beleggersdesk vindt u hier.

Verder verschijnen er nog wat macrodata, waaronder de definitieve groei van de Duitse economie over Q2 (het land zit in een recessie), de Duitse Ifo-index (graadmeter ondernemersvertrouwen) en het ‘kleine’ Amerikaanse consumentenvertrouwen (gemeten door de Universiteit van Michigan).

Tot ziens

Daarmee beëindig ik mijn laatste slotcall voor IEX, het bedrijf waar ik achttien jaar aan verbonden ben geweest. Volgende week ga ik aan de slag als vakredacteur bij Business Insider. Ook daar zal ik de beurs blijven volgen, maar wel op wat meer afstand. Ook letterlijk, want IEX is gevestigd op Beursplein 5 en zit dus letterlijk bovenop het nieuws.

Ik schrijf inmiddels zo'n 25 jaar over beleggen. Nog steeds blijft de beurs mij nog dagelijks verrassen. Bij beleggen komt immers alles samen: economie, (geo-)politiek, emoties (van hebzucht tot angst)... We proberen te snappen wat er gebeurt, maar uiteindelijk heeft Mr. Market altijd gelijk, of u nu wilt of niet.

Wel kan hij behoorlijk grillig zijn, afhankelijk van hoe zijn pet staat. Dat maakt het soms lastig om de markt te duiden. Soms is slecht nieuws goed nieuws: bijvoorbeeld als tegenvallende economische cijfers een renteverhoging minder waarschijnlijk maken. De andere keer is slecht nieuws ook echt slecht nieuws: angst voor een recessie, beurs koerst zuidwaarts.

Dit onderstreept in mijn ogen alleen maar het belang van een lange-termijnfocus. Wie mee gaat met elke gril, maakt zichzelf alleen maar gek - en zijn broker rijk.



Op de lange termijn gaat de beurs áltijd maar één richting op: omhoog. Of het nu gaat om de Great Depression, de Tweede Wereldoorlog, de oliecrisis, internetbubbel, kredietcrisis, coronacrisis of de oorlog in Oekraïne, elke keer wist de beurs weer op te krabbelen. Een geruststellende gedachte.



Wel maakt het uiteraard uit wáár u in belegt. Daar kan iedereen die weleens heeft gehandeld in fondsen als Imtech, Baan, KPNQuest, World Online, Antonov, LCI, Newconomy en wie ik in de afgelopen 25 jaar nog meer van het toneel heb zien verdwijnen, over meepraten. Gelukkig zijn er ervaren analisten van de IEX Beleggersdesk die u terzijde kunnen staan met goede adviezen. Ik wens u veel succes met uw beleggingen!