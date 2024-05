Productie Nederlandse industrie blijft onder druk Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse industrie heeft ook in maart weer minder geproduceerd. Dit bleek woensdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De productie, gecorrigeerd voor kalendereffecten, nam af met 6,0 procent op jaarbasis. Daarmee is het inmiddels de negende maand op rij dat de productie daalt. In februari daalde de productie met 2,8 procent op jaarbasis. Ruim drie kwart van de bedrijfsklassen in de industrie produceerde in maart minder dan in dezelfde maand een jaar eerder. Van de acht grootste branches noteerde de reparatie en installatie van machines de grootste productiedaling. Van februari op maart daalde de productie met 1,5 procent. De producenten in de industrie waren in april minder negatief dan in maart. Fabrikanten waren vooral positiever over de verwachte bedrijvigheid en minder negatief over hun orderportefeuille. Bron: ABM Financial News

