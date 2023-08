Draagvlak onder Nederlandse beurs brokkelt wat af

Bericht delen via:

De daling van de AEX zet de eerste steun rond de 768,03 punten onder druk. Deze daling werd bovendien vergezeld door een afbrokkelend draagvlak, nu de Advance/Decline-ratio (A/D-ratio) flink wegzakt.

In heb dit niet zien aankomen, maar deze combinatie zorgt wel voor een lichte verzwakking in het technische plaatje van de Nederlandse beurs.

Ik kwalificeer dit evenwel niet als een ernstige verzwakking, aangezien het proces van hogere bodems intact is. Dit geeft een zwak stijgend verloop aan. Overigens is de kracht van de trend matig, aangezien toppen en bodem in elkaar overlopen (zie ook uitleg onderaan: welke type trends zijn er?)

Het aantal pijlers onder de markt neemt af

Het aantal dalende aandelen op de Nederlandse beurs neemt dagelijks iets toe ten opzichte van het aantal stijgers. Dat kunnen we afleiden uit de forse daling van de Advance/Decline-ratio (A/D-ratio) van de Nederlandse beurs.

De A/D-ratio is een zogenaamde breadth indicator. Die vergelijkt dagelijks het aantal stijgende met het aantal dalende aandelen en beoordeelt daarmee het draagvlak van de Nederlandse beurs.

Nu er, cumulatief gezien, dagelijks iets meer aandelen in de min terechtkomen, neemt het aantal pijlers onder de markt af. Hierop is het bouwwerk van de beurs gefundeerd, dat zo wat instabieler wordt.

Lichte toename van de onrust

De Europese VIX-index Europa laat kleine oplevingen zien. De onrust op de Europese financiële markten loopt wat op. Zolang deze oplevingen optreden binnen de zijwaartse fase is de schade echter te overzien.

Vandaag bekijk ik de AEX-index, alsmede de Advance/Decline-ratio.

AEX-index onder druk

Hoewel de bodem rond 768,03 punten onder druk staat, laat de AEX-index nog steeds een opwaarts verloop zien. Het patroon met stijgende bodems laat sinds maart zien dat beleggers op steeds hogere niveaus instappen. De serie hogere bodems is op de grafiek hieronder afgebakend met de dikke rode lijn.

De trend is dus nog wel stijgend, maar het ontbreekt aan kracht. De kracht van de trend is matig, aangezien toppen en bodems in elkaar overlopen (zie ook uitleg onderaan: welke type trends zijn er?)

De VIX Europa laat tussentijdse oplevingen zien. De onrust op de Europese financiële markten loopt wat op.

Zolang deze oplevingen optreden binnen de zijwaartse fase is de schade te overzien. Wij houden daarom de VIX-topjes van de afgelopen maanden rond 21,50 punten in de gaten. Alles daaronder valt binnen de veilige marge.

Draagvlak onder Nederlandse beurs brokkelt af

Het draagvlak onder de Nederlandse beurs was in de afgelopen weken weer afgebrokkeld. De terugval van de Advance/Decline-ratio laat zien dat het aantal dalers is toegenomen ten koste van het aantal stijgers.



Welke type trends zijn er (bron: 10-stappenplan van Tostrams)?

Een opwaartse beweging komt alleen tot stand als er meer kopers zijn dan verkopers en de vraag het aanbod overstijgt. De koersgrafiek in een uptrend is altijd herkenbaar aan hogere toppen en bodems.

Een technisch koopsignaal ontstaat indien een vorige top wordt gebroken. In een stijgende trend is iedere koerscorrectie koopwaardig, zolang deze een nieuwere hogere bodem vormt.

Toch zijn niet alle uptrends vergelijkbaar. De ene uptrend is soms sterker dan de andere.

Goede en slechte uptrends

Een belegger moet het onderscheid maken tussen goede en slechte uptrends. De meeste uptrends komen voor in drie verschillende categorieën te weten: type A (sterk), type B (goed) en type C (zwak).

Uptrend type A is een echte money-maker, het aandeel van onze dromen. Bij een type A valt op dat de correcties verhoudingsgewijs zeer beperkt zijn. Het retracementspercentage bedraagt in trendtype A nooit meer dan 35. Men zou kunnen concluderen dat de beleggers blijkbaar het geduld niet kunnen opbrengen om een grotere correctie af te wachten.

Het meest duidelijke kenmerk van een uptrend type A is de flinke ruimte die op de grafiek zichtbaar wordt tussen oude top en bodem.

Uptrend type B is een aandeel dat het op feestjes ook goed doet. Toch verzamelt u iets minder mensen om u heen. Het retracementspercentage bedraagt nu circa 50. Belangrijk kenmerk is dat de correctiebodems steeds exact op de niveaus van voorgaande toppen ligt.

Deze variant van uptrend, met een retracementspercentage van 50, komt vrij vaak voor.

Uptrend type C zal de minste aandacht trekken. Het is dan ook de zwakste van de drie. Bij deze trend wordt van de voorafgaande beweging ongeveer 75 procent ingeleverd.

Het kenmerk van deze beweging is dat de correctiebodems steeds onder het niveau van de voorgaande toppen liggen. Bij de beoordeling van trendkarakteristieken maakt men binnen de technische analyse ook gebruik van andere technische indicatoren, zoals momentum en relatieve sterkte.