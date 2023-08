Obligaties in ademnood

quote: easy56 schreef op 8 augustus 2023 08:36: iedereen houdt de knip dicht is niet goed voor bedrijfswinsten.

Behalve in Amerika want dat groeit en bloeit als nooit tevoren. Dat zag je gisteren aan de indexen. Amerika is the place to be. Bomen groeien daar tot aan de hemel of zelfs erboven.