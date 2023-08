Obligaties in ademnood

De Nederlandse rente heeft de stijgende trend nog steeds niet achter zich weten te laten. Hoewel er de afgelopen maanden sprake is van een consolidatie, wijzen hogere rentebodems erop dat de opwaartse tendens nog aan de gang is.

De Nederlandse 10-jaars kapitaalmarktrente is sinds juni gestegen van 2,63% naar 2,93%. De Amerikaanse rente steeg in die periode van 3,6% naar 4,09%.

Technisch bevinden vastrentende waarden zich nog in de gevarenzone. Want in het spiegelbeeld van de stijgende rente laten obligaties lagere toppen zien. Een aantal obligaties komt in ademnood nu recente bodems, dus steunniveaus, onder druk staan.

Centrale banken klaar met verkrappen?

Centrale banken hebben er de afgelopen tijd op gehint dat zij mogelijk klaar zijn met hun verkrappende rentebeleid. Maar vastrentende beleggers zijn er blijkbaar nog niet van overtuigd dat dit het geval is. Hieronder bespreek ik een aantal belangrijke obligatiemarkten. Wat mij opvalt, is dat er niet één is die al opwaarts tendeert. In het beste geval is er technisch sprake van bodemvorming.

Hieronder bekijk ik enkele vastrentende markten, op basis van de langetermijngrafieken. Ik beoordeel zowel rente als staats- en bedrijfsleningen.

Hogere bodems Nederlandse 10-jaars kapitaalmarktrente

De Nederlandse 10-jarige kapitaalmarktrente is nog steeds niet gedraaid. Met hogere rentebodems geeft het technische plaatje nog een stijgende tendens aan. Het kantelpunt ligt op het hoogste punt van dit jaar rond 3,09%. Ik zie twee scenario´s:

De rente ketst af op de top rond 3,09%. In dat geval is er sprake van topvorming, met kansen op lagere rentes. Obligaties worden mogelijk kansrijk

De rente breekt boven de top rond 3,09%. In dat geval zet de opwaartse trend zich voort en blijven obligaties in de gevarenzone

De stijgende 200-dagenlijn (rode glooiende doorlopende lijn) lijkt de dips nog steeds op te vangen. Dit bevestigt dat de uptrend technisch nog niet is gedraaid.



Amerikaanse 10-jaars kapitaalmarktrente zet uptrend door

De grafiek van de Amerikaanse 10-jaars kapitaalmarktrente is technisch nog steeds opwaarts gericht. Zeker nu de top rond 4,06% (van 3 maart) is gebroken.

Na de uitbraak boven 4,06% wordt 4,25% het volgende opwaartse koersdoel; daar ligt de top van 21 oktober 2022.

De stijgende 200-dagenlijn weet de dips van de 10-jaars rente nog steeds op te vangen.



iShares Euro Corporate Bond Large Cap ETFblijft liggen

Shares Euro Corporate Bond Large Cap ETF (ISIN: IE0032523478) volgt het koersverloop van Europese bedrijfsleningen. Basisvaluta: EUR.

De tracker ligt al een paar maanden stil, overigens nog met lagere toppen. Een positief punt is dat de dalende trend van vorig jaar al is gebroken. Weerstand ligt rond €120,55 (gevormd op 7 april). Pas bij een doorbraak boven de weerstand komt er ruimte voor nieuwe koersstijgingen.

Het dalende 200-daags voortschrijdend gemiddelde houdt de oplevingen van de Corporate Bond Index tegen. Dit valideert de negatieve technische conditie.



iShares $ Corporate Bond UCITS ETF nog in de gevarenzone

De Corporate Bond Index USD (ISIN: IE0032895942) volgt het koersverloop van een mandje bedrijfsobligaties in Amerikaanse dollars. Basisvaluta: USD.

De koers neemt een adempauze, maar vormt nog wel lagere toppen. Omdat de koers gaat consolideren, lijkt de verkoopdruk in de Corporate Bond Index iets af te nemen.

Steun ligt rond $99,63 (de bodem van 3 maart). Weerstand ligt rond $104,72 (gevormd op 7 april). Na een doorbraak onder steun $99,63 wordt $84,01 het volgende neerwaartse koersdoel.

Bij de Corporate Bond Index laat de 200-dagenlijn een dalend verloop zien. Dit bevestigt de zwakke technische conditie.



Nederlandse 5-jarige staatslening test steun

De NL 5,5% 2028 (ISIN: NL0000102317) consolideert binnen de dalende trend. Er ligt steun bij de koersbodem rond €110,21 (van 10 maart). Na een doorbraak onder €110,21 wordt €99,19 het volgende neerwaartse koersdoel.

In het beste geval is er ruimte tot weerstand €115,00 (de top van 24 maart).

Het dalende 200-daags voortschrijdende gemiddelde signaleert een zwakke technische conditie.



VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA ETF

De VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF (ISIN: NL0010273801) belegt in de grootste en meest liquide staatsobligaties die zijn uitgegeven door overheden in de eurozone.

Deze tracker ligt eigenlijk al sinds eind 2022 stil, maar heeft wel de dalende trend gebroken.

De potentiële hogere koersbodem rond €15,64 (bodem van 30 december 2022) signaleert aantrekkende vraag naar de iBoxx Corporates ETF. Verdere technische verbetering treedt op bij een doorbraak en slotstand boven weerstand €16,50 (top van 2 december 2022). Daarna komt er aanzienlijk opwaarts potentieel vrij richting €19,95

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde laat een neerwaarts verloop zien, terwijl rally's erop afketsen. Dit wijst op een negatieve technische conditie.



Verschillen tussen de iShares AEX ETF en de VanEck AEX ETF

Voor Nederlandse beleggers zijn er twee belangrijke aanbieders in trackers, te weten iShares en VanEck. Het is goed om te weten dat je met trackers te maken kan hebben met dividendlekkage. Dat gaat over het gedeelte van de buitenlandse dividendbelasting dat de beheerders van de ETF niet meer terug kunnen krijgen uit het buitenland.

Beide aanbieders, iShares en VanEck, hanteren dezelfde kosten, spreiding en tracking error. Ook keren ze beide het dividend één keer per kwartaal uit. Het grote verschil tussen de iShares AEX ETF en de VanEck AEX ETF is de dividendlekkage.

De iShares AEX ETF heeft een dividendlekkage van gemiddeld 0,26%. De VanEck AEX ETF kent geen dividendlekkage. Laat u hierover goed informeren door uw beleggingsadviseur.