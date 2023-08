AEX Total Return-index doet stapje terug

Amazon +8% op niets. Ze hebben de afgelopen 5 kwartalen niets gepresteerd.

Ze kregen een klap 5 a 6 kwartalen geleden. En sindsdien dolen ze wat rond.

Maar rond dolen kan veel opleveren. Qua koerswinst dan.



Apple moet steeds meer veertjes laten. Maar de klap is er nog niet.

De komende kwartaal is over het algemeen een zwak kwartaal.

Wat gaan ze nog meer opofferen om alles hoog te houden.



Het wordt interessant. Big tech loopt tegen het probleem aan dat ze Big zijn. Te big qua koers, too small qua onderneming. Ze hebben meer markten nodig. Grote winstgevende nieuwe markten.

En dat is en blijft lastig voor ze.



Er kan overal nog veel van de koersen af!