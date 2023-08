Bericht delen via:

Wie de betekenis van weerstandsniveaus wil doorgronden, moet eens kijken naar de Nederlandse herbeleggingsindex. Deze AEX Total Return-index sloot vorige week vrijdag op 2.997,36, slechts 0,25% onder het intraday all time high van 3.004,52 punten van 20 maanden eerder.

De voorlaatste hoogste slotstand ooit was die van 17 november 2011 op 2.996,93 punten. Daarmee volgt de AEX Total Return-index het spoor van de Duitse DAX-index, die een stapje terug doet rond de all time high van 19 november 2021 op 16.290,19 punten.

Zo werpen oude toppen en zeker oude all time highs hun schaduw vooruit.

Positieve signalen

Het technische plaatje van de Nederlandse herbeleggingsindex is ondanks de recente terugval redelijk. De positieve signalen geven aan dat er een doorbraak naar nieuwe all-time highs in zit, zij het niet vandaag of morgen. Ik denk dat de markt een aanloop nodig heeft om succesvol boven de oude toppen te breken.

Dit zijn de positieve technische signalen:

Hogere bodems

Stijgende 200-dagenlijn

Index boven de 200-dagenlijn

Elke dip wordt door de 200-dagenlijn opgevangen

Meerdere tussentijdse barrières worden gebroken, recent nog het topje rond 2.893,53 punten (van 16 februari)

Eind vorig jaar is er een perfecte hogere pullbackbodem gevormd boven de pre-coronatop van 2020 rond 2.193 punten

Last but not least is de meerjarige uptrend vanaf 2008 ongebroken

Vandaag bekijk ik de ins en outs van onze Nederlandse herbeleggingsindex.

Korte termijn: AEX Total Return-index doet stapje terug

De Nederlandse herbeleggingsindex, dus inclusief dividenden, stootte vorige week het hoofd aan de koerstop rond 3.004,52 punten (all time high van 19 november 2021). Sindsdien is de AEX Total Return-index stevig teruggevallen. Daarbij is de index zelfs onder de topjes van de afgelopen maanden gezakt, wat een lichte technische verzwakking aangeeft.

Het technische beeld klaart pas verder op als de koerstop rond 3.004,52 punten wordt gebroken. In dat geval krijgt de AEX Total Return-index ruimte voor een verdere koersstijging.



Lange termijn: AEX Total Return-index stuit op all time high

De AEX Total Return-index is dan wel op de all time high rond 3.004,52 punten, van 19 november 2021, afgeketst, technisch beweegt de herbeleggingsindex nog in een stijgende trend.

De AEX Total Return-index weet gematigd hogere koersbodems te vormen, maar toppen en bodems lopen in elkaar over. Dit signaleert wel een stijgende trend, maar het ontbreekt aan kracht.

Bij een terugval onder steun 2.820,87 punten (bodem van 7 juli) loopt de AEX Total Return-index een deuk op in het technische plaatje. Het volgende vangnet ligt pas rond 2.556,81 punten (bodem van 30 december 2022).

De stijgende 200-dagenlijn van de AEX Total Return-index wijst op een positieve technische conditie.

