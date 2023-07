We kauwen voorbeurs op TSMC, Tesla en Netflix en wat is het druk

De AEX-indicatie is -0,1%, nadat de Nasdaq 100 gisteren voor de zevende dag op rij steeg. En de chipcyclus? Die zit nog altijd tegen. Er is nu nieuws uit Taiwan.



Hoe staan we erbij voorbeurs? Er zjn veel cijfers van ook grote namen:

Europese futures openen net onder of boven nul

De Amerikaanse staan vlak tot lager, met de Nasdaq 100 als uitschieter op -0,4%

In Azië blijven de meeste markten met een kleine plus dicht bij huis, maar de Nikkei 225 levert wel 1,2% in

Alibaba -0,2%

Tencent -0,1%

TSMC -0,3%

Samsung -0,3%

Alibaba -0,2% Tencent -0,1% TSMC -0,3% Samsung -0,3% De volatiliteit (CBOE VIX-index) staat wel +3,5% hoger op 13,8 en de BofA MOVE-index (obligaties) doet -4,7% op 107,2

De dollar daalt 0,1% naar 1,1216

Goud stijgt 0,1%, olie staat een honderdste hoger en crypto stijgt krap een procent. Bitcoin doet het nu op $30.163,01

Vorige week maandag tikte onze tienjaars rente nog 3,04% aan en gisteren 2,64%. En nu staat er alweer dit. De rentes blijven dagelijks wild doen, maar bewegen per saldo niet veel dit jaar.



Vertrouwen komt te voet en gaat te paard, is een beurswijsheid. Hold my beer, zegt echter de Nasdaq 100. Zie maar, de opgang gaat sneller en strakkerrr dan de neergang ging. Gisteren steeg de index voor een zevende dag op rij. Nummertje trekken en aansluiten achter in de rij, als u ook op een dip wacht om te kopen.



Nedap heeft bij ons Q2's en laat het bedrijf maar schuiven.



Sligro heeft ook Q2's en het is is al jaren lasting om die te lezen met die steeds wisselende omstandigheden en issues.



Rood rolt ook net door:



Tesla leverde gisteravond aardige Q2's af, maar het ging fout in de conference call: marges dus en de koers ging -4,2%. Het bedrijf gaat ook de capaciteit in Europa verdubbelen, doet druk met AI en er is nog geen datum voor de cybertruck.



Netflix versloeg de verwachtingen met zijn Q2's, maar de outlook voor Q3 stelde teleur. En de koers na die enorme rally dit jaar? Poef, -8,3%. IBM brak ook geen potten met de Q2's. -1,0%.



Tot slot nog een paar regels van Bloomberg over Apple, een naam die we tot nu toe misten in de AI-hype. Tot vandaag? Oh wacht even, Apple is kamp Ajax? Dat gaat misschien herrie geven in u weet wel.

Apple Inc. is quietly working on artificial intelligence tools that could challenge those of OpenAI Inc., Alphabet Inc.’s Google and others, but the company has yet to devise a clear strategy for releasing the technology to consumers.

The iPhone maker has built its own framework to create large language models — the AI-based systems at the heart of new offerings like ChatGPT and Google’s Bard — according to people with knowledge of the efforts.

With that foundation, known as “Ajax,” Apple also has created a chatbot service that some engineers call “Apple GPT.”

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

De AFM meldt deze shorts:



Hoe is het dan met de stijgingen? Bij Alfen lopen ze terug:



Bij Just Eat Takeaway weten ze nog van geen wijken:



De agenda is vol:

07:30 Sligro - Cijfers tweede kwartaal

08:00 RoodMicrotec - Cijfers tweede kwartaal

18:00 Nedap - Cijfers tweede kwartaal

00:00 Hydratec - Cijfers tweede kwartaal



07:00 SAP - Cijfers tweede kwartaal (Dld)

13:00 Abbott Laboratories - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 American Airlines - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Johnson & Johnson - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 ManpowerGroup - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Philip Morris - Cijfers tweede kwartaal (VS)



00:50 Handelsbalans - Juni (Jap)

06:30 Consumentenvertrouwen - Juli (NL)

06:30 Werkloosheid - Juni (NL)

06:30 Investeringen - Mei (NL)

08:00 Producentenprijzen - Juni (Dld)

08:45 Ondernemersvertrouwen - Juli (Fra)

12:00 Turkse centrale bank - Rentebesluit (Tur)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Philadelphia Fed index - Juli (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen - Juli vlpg (eur)

16:00 Bestaande woningverkopen - Juni (VS)

16:00 Leidende indicatoren - Juni (VS)

En dan nog even dit

Het gaat maar door:

US stocks closed up, with the blue-chip Dow notching its eighth straight session of gains, its longest winning streak since September of 2019 https://t.co/ZW2tfVDX0H pic.twitter.com/sxwdFG4t54 — Reuters Business (@ReutersBiz) July 20, 2023



Bent u weer helemaal bij:

From K-pop turning to artificial intelligence to create multiple versions of a song, to Elon Musk's new company, these are the week's top stories from the AI revolution pic.twitter.com/xi7UbOuqR2 — Reuters Business (@ReutersBiz) July 20, 2023



Goldman Sachs rulet the world, dan maar?

Goldman Sachs posted a bigger-than-expected drop in quarterly profit on the back of a retreat from the Wall Street behemoth's consumer businesses and declining investment values https://t.co/eQTcg2ZTaP pic.twitter.com/QXl4DywqPW — Reuters Business (@ReutersBiz) July 20, 2023



IOP's doen het dus nog. En een beauty salon 'tech' noemen, sign of the times? Alleen AI mist nog.

Beauty and wellness company Oddity rose 36% in its trading debut after upsizing its initial public offering to raise $424 million, adding momentum to a listings rebound.



Here's what CFO Lindsay Drucker Mann had to day?? https://t.co/GYvdRXrEYI pic.twitter.com/JWuFFJdo5U — Bloomberg Markets (@markets) July 19, 2023



Hoeveel moeten er nog komen, hoeveel moeten er nog gaan en hoeveel zullen er nog voor het hekje staan?

Alex Mashinsky was a crypto "master marketer" who attracted billions of dollars to Celsius Network until it all came crashing down. Now he stands accused of duping the investors who believed in him https://t.co/oqMeFTG2Ta — Bloomberg Markets (@markets) July 19, 2023



Veel plezier en succes vandaag.