IBM overtreft winstverwachting

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) IBM heeft het afgelopen kwartaal een hoger dan verwachte winst geboekt, terwijl de omzet iets onder de verwachting bleef, met name vanwege negatieve valuta-effecten. Dit bleek woensdag nabeurs uit de kwartaalcijfers van het bedrijf. IBM boekte het afgelopen kwartaal in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder een 0,4 procent lagere omzet van 15,475 miljard dollar, waarmee het concern circa 110 miljoen dollar onder de consensusraming uitkwam. CEO Arvind Krishna zei dat circa 80 miljoen dollar van de gemiste omzet verband hield met negatieve valuta-effecten. De winst bedroeg op aangepaste basis 2,18 dollar per aandeel, wat ruim boven de consensus van 2,01 dollar per aandeel was. Outlook IBM herhaalde zijn eerder prognoses voor het hele boekjaar voor een omzetgroei in constante valuta van 3 tot 5 procent. De vrije kasstroom wordt geraamd op 10,5 miljard dollar, wat 1 miljard dollar meer is dan vorig jaar. Het aandeel IBM noteerde woensdag in de elektronische handel nabeurs vlak. Bron: ABM Financial News

