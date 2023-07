Nedap blijft groeien Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Nedap

(ABM FN-Dow Jones) Nedap heeft in de eerste helft van het jaar de omzet en winst zien stijgen. Dat bleek donderdag uit de cijfers van de apparatenproducent. “In de eerste helft van het jaar zag Nedap de omzet robuust groeien. Dit was deels te danken aan verbeteringen in de toeleveringsketen, waardoor we orders konden leveren die eerder waren uitgesteld”, zei CEO Ruben Wegman. “Daarnaast wisten we onze posities in onze kernmarkten te versterken, aldus Wegman, die benadrukte dat de financiële doelstellingen voor 2025 gehandhaafd blijven. De omzet steeg afgelopen halfjaar op jaarbasis met 20 procent tot 134,4 miljoen euro. In de eerste helft van 2022 was dit nog 111,8 miljoen euro. De terugkerende omzet steeg daarnaast met 21 procent naar 40,5 miljoen euro. De operationele winst steeg van 13,2 miljoen naar 16,1 miljoen euro en de operationele marge trok aan van 11,8 naar 12,0 procent. De nettowinst steeg met 19 procent naar 12,5 miljoen euro. Voor de tweede helft van 2023 voorziet Nedap een omzetgroei ten opzichte van de tweede helft van 2022, waarbij het effect van inhaalleveringen zal afnemen. Bron: ABM Financial News

