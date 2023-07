Weer flink meer omzet bij Sligro Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Sligro Food Group heeft de omzet over de eerste zes maanden sterk zien stijgen, maar er werd bijna geen winst geboekt. Dat bleek donderdag uit een handelsupdate van het foodservicebedrijf. De omzet steeg op jaarbasis autonoom met 17,6 procent van 1,1 naar 1,4 miljard euro. Onderliggend steeg de EBITDA, exclusief boekwinsten, van 49 naar 54 miljoen euro. De EBIT daalde van 25 naar 4 miljoen euro. De nettowinst verdampte bijna volledig van 23 miljoen euro over het eerste halfjaar van 2022 naar 1 miljoen euro dit jaar. Met de in december 2022 ingelijfde Metro-vestigingen werd in het eerste halfjaar een omzet gerealiseerd van 74 miljoen euro, waarvan 43 miljoen euro in het tweede kwartaal werd gerealiseerd. Sligro ligt naar eigen zeggen met deze cijfer flink voor op het schema Interim-dividend Sligro wil het interim-dividend over het eerste halfjaar gelijk laten op 0,30 euro per aandeel. Outlook Sligro stelde donderdag geen wijzigingen in de macro-economische omstandigheden, op het gebied van inflatie, werkgelegenheid en consumentenvertrouwen, te voorzien. Volgens Sligro kan op basis daarvan worden verwacht dat de omzettrend kan worden vastgehouden en dat er bovenop de inflatie-effecten nog enige volumegroei mogelijk is. Het investeringsniveau blijft onder de 2,5 procent van de omzet. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.