Netflix overtreft verwachtingen

Beeld: Netflix

(ABM FN-Dow Jones) Netflix heeft het afgelopen kwartaal een sterke aanwas van nieuwe abonnees geboekt, terwijl de omzetprognose voor het lopende kwartaal teleurstelde. Dit bleek woensdag nabeurs uit het kwartaalrapport van het streamingbedrijf. Netflix meldde dat het aantal abonnees in het tweede kwartaal met 5,9 miljoen abonnees is toegenomen. Analisten rekenden op 1,82 miljoen nieuwe abonnees. Het streamingsbedrijf boekte het afgelopen kwartaal een nettowinst van 1,49 miljard dollar, ofwel 3,29 dollar per aandeel, in vergelijking met 3,20 dollar per aandeel een jaar eerder. De omzet steeg van 8,0 miljard dollar een jaar geleden naar 9,2 miljard dollar het afgelopen kwartaal. Vooraf door FactSet Research geraadpleegde analisten rekenden op een nettowinst van 2,85 dollar per aandeel op een omzet van 8,3 miljard dollar. Outlook Voor het lopende kwartaal wordt gerekend op een winst van 3,52 dollar per aandeel op een omzet van 8,5 miljard dollar. Analisten rekenden op een winst van 3,23 dollar per aandeel op een omzet van 8,7 miljard dollar. Het aandeel Netflix noteerde woensdag in de elektronische handel nabeurs 4,1 procent lager. Bron: ABM Financial News

