Tesla boekt weer winstgroei Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijsverlagingen van Tesla hebben de winstgroei van de fabrikant van elektrische auto's niet zo erg geschaad als sommigen hadden gevreesd. Dit bleek woensdag nabeurs uit de kwartaalcijfers van Tesla. Tesla boekte het afgelopen kwartaal ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder een 20 procent hogere winst van 2,7 miljard dollar. Op aangepaste basis boekte het concern een winst van 0,91 dollar per aandeel. Vooraf door FactSet Research geraadpleegde analisten rekenden op een aangepaste winst van 0,80 dollar per aandeel. Terwijl de aflevering van het aantal voertuigen in de periode april tot en met juni met 83 procent steeg, steeg de omzet met 47 procent tot 24,9 miljard dollar. Daarmee overtrof de omzet de verwachtingen van analisten. Zij rekenden op een omzet van 24,2 miljard dollar. CEO Elon Musk voerde eerder dit jaar prijsverlagingen door, te midden van tekenen van een afnemende vraag juist op het moment dat hij de productie wereldwijd opvoerde. Hij streeft ernaar om dit kwartaal te beginnen met het afleveren van de Cybertruck-pick-up. Het aandeel Tesla steeg woensdag in de elektronische handel nabeurs 0,4 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.