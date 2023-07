Slotcall: Klaas Knot geeft een zetje, maar de AEX geeft geen krimp

Stilte voor de cijferstorm, zullen we het maar noemen. De AEX bewoog op een nieuwsluwe dag nogal, we kunnen het niet anders noemen, lamlendig over het bord. Om uiteindelijk met +0,1% de boeken te sluiten op 774,48.

In de ochtend lieten de beurzen in eerste instantie nog een veelbelovend stijgend lijntje zien, die we met een beetje fantasie de Klaas Knot-rally mogen noemen. Waarom? De baas van de De Nederlandsche Bank staat niet direct bekend als iemand die markten omhoog praat, maar vandaag kwam hij onverwacht duivig uit de hoek

Just weeks ago, ECB officials couldn't seem to be hawkish enough. Now even a hawkish member is sounding a very different tune, suggesting the ECB may be done with rate hikes after this month. https://t.co/z20WH5xiUO — Lisa Abramowicz (@lisaabramowicz1) July 18, 2023

Want hoewel het op de beurs om bedrijven gaat, en het de komende weken bedrijfscijfers gaat regenen, blijven beleggers toch met name gefascineerd door centrale banken en inflatie.

Inflatie bedwongen?

Als zelfs havikse ECB-ers het zo'n beetje wel genoeg vinden met die renteverhogingen, dan zou het inflatiespook wel zo'n beetje bedwongen moeten zijn? Op zusterplatform IEXProfs voorspellen de eerste economen al dat we die 2% snel gaan zien (in Amerika weliswaar, maar toch).

Vandaag zagen we in de vorm van detailhandelsverkopen en industriële productie nog wat meer tekenen van een verzwakkende Amerikaanse economie - en inflatietechnisch gezien is dat goed nieuws. Zo langzamerhand lijken ook beleggers ervan overtuigd dat de economie een landing - hopelijk een zachte - gaat maken.

Investors are increasingly betting on a soft landing for the global economy, Bank of America's latest survey finds https://t.co/kWTjooTmys — Bloomberg (@business) July 18, 2023

En Europa dan? De Duitse economie geldt als de motor van Europa en die hapert flink. Als u daar meer over wil lezen kan dat in deze mooie long read.

Germany's industrial core is eroding.



The consequences will play out on a Europe-wide scale.https://t.co/jCkHSfi5OZ — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) July 17, 2023

5 signalen dat de Duitse economie stagneert - https://t.co/0KzDQzOtUN pic.twitter.com/2Yku25zDp6 — BeleggerNL (@BeleggerNL) July 17, 2023

Amerkaanse banken op kop

Vanaf morgen (ASML) gaat het hier los met halfjaarcijfers. In Amerika hebben beleggers al het nodige zien langskomen. Traditioneel zijn de grote banken vroeg in het cijferseizoen aan de beurt.

Vandaag voorbeurs kwamen Bank of America, Morgan Stanley en broker Charles Schwab door. De cijfers worden met open armen ontvangen: het trio voert de S&P aan met respectievelijk 4%, 6% en 12% koerstijgingen. Wat bij de laatste vooral goed ontvangen wordt: beleggers keren terug naar de markt.

With a Q2 earnings beat sending shares of @CharlesSchwab soaring, CEO Walt Bettinger says the company's been seeing more clients move back into the equity markets in recent weeks. pic.twitter.com/Xc6lrrPFpj — Squawk on the Street (@SquawkStreet) July 18, 2023

De brede markt

De AEX zwalkte wat over het bord vandaag, maar eindigt net positief

Elders in Europa zijn de winsten wat overtuigender. Zwitserland plust ruim 1% onder andere dankzij een outlookverhoging van Novartis

Amerika begint positief aan de dag, de Dow Jones zelfs meer dan +1%, onder andere door een sterk Microsoft en een herstel van Verizon, dat gisteren hard daalde

Klaas Knot lijkt met zijn opmerkingen ook even de opmars van de euro (en de daling van de dollar) tot staan te hebben gebracht. EURUSD daalt licht, tot 1,1222

De olieprijs heeft na een paar dagen daling de weg omhoog weer gevonden

Bitcoin zakt weer onder de $30.000, maar is nu al bijna een maand lang ongekend stabiel voor een cryptomunt

Het Damrak vandaag

De Top- en Flop-3 in Amsterdam:

Weinig uitschieters vandaag, maar in de AEX is UMG, zonder duidelijk nieuws, het vermelden waard

Voor OCI in de AMX geldt min of meer hetzelfde

In de AEX zijn het de meer cyclische fondsen (Randstad, Akzo Nobel, ArcelorMittal) die het relatief goed doen

Logischerwijs laten de defensials (KPN, Ahold en Wolters) het juist afweten

De chippers liggen verspreid: ASML is met -0,1%% nog een middenmoter, ASMI is vierde van onderen op -0,5%

Dalende rente goed voor vastgoed? Nee, de vastgoedfondsen bungelen onderin, met het geplaagde NSI als hekkensluiter

BAM sluit voor het eerst sinds mei weer boven - zeg maar op - de €2

TomTom weet het goede gevoel van de laatste week niet vast te houden

De rente

Een duivige centrale bankier en matige macro's: een mooi recept voor dalende rentes, En dat doen ze, Europa-breed.

De agenda

Is het cijferseizoen begonnen? Nou en of, kijk eens naar deze fraaie line-up voor woensdag:

08:00 ASML Q2-cijfers

13:00 Goldman Sachs Q2-cijfers

22:00 IBM Q2-cijfers

22:00 Netflix Q2-cijfers

22:00 Tesla Q2-cijfers

En dan nog even dit

Is het nou een bear market rally of...een nieuwe bullmarkt?

The stock market has regained nearly three-fourths of the ground it lost last year. Bear-market rallies don’t retrace much more than half their preceding decline. When they do, they are usually new bull markets. With our current 73% retracement, history seems to be on the side of… pic.twitter.com/EzQuqwrfYo — Jurrien Timmer (@TimmerFidelity) July 17, 2023

Als je breed gespreide aandelenfonds een techfonds dreigt te worden:

Diversified funds can’t buy more tech giants – many of largest mutual fund firms running into limits in how much more big tech stocks they can purchase w/o running afoul of “diversification” rules. Combined mkt cap of 6 Big Tech comps has jumped to 57% of total Nasdaq 100 mkt… pic.twitter.com/tNtLflkT2F — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) July 18, 2023

Grafiekentijger Holger ziet met lede ogen aan hoe de reële lonen in Duitsland - of eigenlijk Europa - dalen, en in Amerika stijgen.

Good Morning from #Germany where the people are getting poorer while Americans are getting richer. The @WSJ presents new shock figures on the econ decline of Germany & Europe: W/consumption spending in free fall, Germany tipped into recession at the start of the year, reinforcing… pic.twitter.com/lTc0bX8mSV — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) July 18, 2023

