Slotcall: Mega stijging AEX

OK, de AEX stond al +1,5% toen om 14:30 uur de Amerikaanse inflatie over juni uit kwam, maar toch.

U ziet het, klein meevallertje, maar... flinke gevolgen. Want er werd 3,1% YoY verwacht en het is 3,0%. Niet blazen dus, maar toch koersgeweld. Laten we kijken of die klopt. Want u weet het verhaal in theorie: lagere inflatie = duivischer Fed = lagere rente = lagere dollar = hogere aandelen.



In volgorde van belangrijkheid: dollar onderuit en die staat meteen op de laagste stand sinds maart vorig jaar.



De rentes lopen leeg:



Vrijwel onveranderd zijn evenwel de verwachtingen voor het Fed-rentebesluit over twee weken. Dat kwartje is ijs en weder dienende nu wel gegarandeerd.



Dan de aandelen, de rest en wat een heerlijk dagje, nietwaar? Geklokt op het Amsterdamse slot. Inderdaad, dollar en rentes lager en dus goud...



Gelijk op maar een blik op snoepwinkel Damrak. Vandaag zijn we vast allemaal goede beleggers :-) De meest gevoelige aandelen gaan het hardst: chippers, techies Prosus en Adyen en über-cyclicals Randstad en ArcelorMittal.

De chippers vliegen vandaag omhoog. Jefferies schreef vanochtend een positief rapport over de Europese halfgeleiderindustrie. Het koersdoel voor ASML (+3,0%) gaat omhoog naar €950, maar ASMI (+6,5%) krijgt de grootste upgrade. Een verhoging van ruim 50% tot €600 is geen kattenpis.

Sowieso liggen de cyclische aandelen er goed bij. Uitschieters zijn ArcelorMittal (+2,7%), Signify (+2,8%) en Aalberts (+3,8%).

Goldman Sachs is enthousiast over Philips met buy en €28.

Just Eat Takeaway (+3,5%) is altijd een uitschieter. Dit keer gaat de koers de goede kant op.

Ahold (-0,5%) heeft daarentegen last van een koersdoelverlaging van Berenberg. Eigenlijk is het een bizar advies, want het koersdoel gaat omlaag naar €30,70, maar het koopadvies blijft gehandhaafd. Dat terwijl dit precies in lijn is met de huidige beurskoers.

Defensieve havens als Unilever (+0,3%) en KPN (+0,0%) blijven op een dag als vandaag ook achter.

De koers van JDE Peet’s (-1,2%) is de laatste tijd niet vooruit te branden. Er zit relatief weinig fantasie in het aandeel. De markt rekent de komende jaren op een stagnatie van de winst. Dan is het dividendrendement van 2,6% net niet interessant genoeg.

Air France-KLM (-3,8%) gaat door het putje als gevolg van een downgrade van Deutsche Bank. Het aandeel gaat van de kooplijst. Tevens maakte de luchtvaartmaatschappij bekend dat het een reverse split gaat doen. Tien aandelen worden samengevoegd tot 1 aandeel.

PostNL (+2,9%) is sinds de pre-earningscall on fire.

Azerion (-1,2%) lijkt op een dag als vandaag wel een defensieve haven. Zucht.



Hier zijn die bankadviezen van vandaag:

Verhogingen: ASML (!), ASMI (!) en Philips (!)

Verlagingen: Ahold Delhaize, IMCD, OCI en Air France-KLM

Klik op het plaatje voor details, maar u ziet hieronder de nieuwe koersdoelen van Jefferies voor ASML en ASMI al.



Terug naar de brede markt, waar de volatiliteit natuurlijk de pisang is.



En de Nasdaq 100 zet gewoon weer een nieuwe top neer, ondanks... Lees dit verhaal maar even.



ASR

Hoogste tijd om naar de adviezen van onze analisten te kijken. ASR is momenteel niet het meest spraakmakende fonds, maar wat er in het vat zit verzuurt niet? Niels Koerts:

Toch zou het management wel eens kunnen verrassen, maar dat zit hem dan in de dividenduitkering. Niet zozeer die over boekjaar 2023 - die naar verwachting met 7% stijgt tot €2,90 per aandeel - maar het dividend over de boekjaren daarna.



Voor de jaren 2024 en 2025 zien wij financiële ruimte om het dividend jaarlijks met 10% te verhogen. Op basis van de huidige koers loopt het dividendrendement in 2025 dan op tot 8,6%.



De werkelijke shareholders yield ligt dat jaar naar verwachting nog hoger, omdat ASR in 2025 hoogstwaarschijnlijk begint met het uitkopen van Aegon. Wij zouden er niet van opkijken als de hoogte van het opkoopprogramma uitkomt op circa €300 miljoen per jaar.



Dat is omgerekend circa 3,4% van het totaal uitstaande aandelenkapitaal en impliceert een shareholders yield van 12%. Beleggers moeten er alleen nog wel anderhalf jaar op wachten.

ASR gaat mogelijk verrassen met hogere dividenduitkering IEX Premium https://t.co/Gg8DJ31L0Z via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) July 12, 2023



Heijmans

Ja, bij de bouwers is inderdaad Den Haag misschien wel grootste kans én risico tegelijk. Peter Schutte over wat de val van de regering voor de bouwers betekent.

Sinds de aangekondigde overname van Van Wanrooij precies drie weken geleden is de koers van Heijmans reeds met meer dan 15% opgelopen.

Aanvankelijk reageerden beleggers wat terughoudend op deze mega-deal, die de blootstelling van Heijmans aan de zwakke Nederlandse woningmarkt verder vergroot. Inmiddels zien steeds meer beleggers het potentieel van deze overname.



Zelfs de val van het kabinet, met alle extra onzekerheden die dat met zich meebrengt voor de woningmarkt, kan de koersstijging van Heijmans niet tegenhouden. BAM is bezien over de afgelopen drie weken fractioneel gestegen.

Val van het kabinet heeft vooralsnog geen effect op beurskoers Heijmans IEX Premium https://t.co/Uk3zKsjmjP via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) July 12, 2023



TSMC

Ivo Breukink vinkt de omzetcijfers van TSMC nog even af, maar maar bar weinig fantasie in zit.

Maandelijks publiceert TSMC de omzetcijfers en juni was de vierde maand op rij dat de omzet daalde, en wel met 11,4% vergeleken met vorig jaar tot $5 miljard. Dat betekent dat voor het gehele tweede kwartaal de omzetdaling uitkomt op 3,5% tot $15,3 miljard. Sinds de uitbraak van de pandemie kende de chipindustrie mooie tijden, maar de sector is en blijft cyclisch.



PC- en smartphoneverkopen, belangrijke eindmarkten voor TSMC, hebben last van een tegenvallende vraag. Dit komt met name door de economische omstandigheden van dit moment en omdat veel mensen tijdens de hoogtijdagen van de pandemie al een nieuwe PC kochten die voorlopig nog wel even mee kan.



Bij veel andere bedrijven in de sector, zoals TSMC-klanten Qualcomm en AMD, waren de eerste kwartaalcijfers dit jaar zwak. Bij geheugenchipmakers zoals Samsung en Micron zijn dit soort mindere periodes vaak nog extremer.



Sinds de vorige analyse zijn de Bloomberg-taxaties minimaal naar beneden bijgesteld. De koers van TSMC is in lijn daarmee eveneens licht gedaald, waarmee de waardering ruwweg gelijk is gebleven.

Weer minder omzet voor TSMC IEX Premium https://t.co/QUWqEhk0gE via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) July 12, 2023



Tot slot nog even dit: lekker Damrak vandaag, zomer en mooi weer, een heerlijke Tour de France (jammer net Dylan...) en de AEX? Ja, die zijwaartst maar door. En toch is ook dat goed nieuws. We zitten middenin recessie. Dan deden de koersen in het verleden ook nog wel eens -50%. Of nog meer. Fijne avond.