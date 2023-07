Over de grote geheimzinnige Nasdaq-herweging op 24 juli

Dit is het hele persbericht van alweer afgelopen vrijdag van beursbedrijf Nasdaq. Het roept meer vragen op dan het beantwoordt. Want wie en hoeveel dan? Dat weten we waarschijnlijk pas aanstaande vrijdag nabeurs.



Onze Duitse vriend weet iets meer. Die weging van de zes grootste bedrijven - nu 50,9% - moet terug naar 40%, als Nasdaq zijn eigen regels volgt. En dat gaat het zeker doen. Want het succes van indices, dat wordt afgemeten aan het aantal en de liquiditeit van de ervan afgeleide producten, valt of staat mede met voorspelbaarheid.

Op de drastische herweging die eraan komt zijn Wall Street, City en alle andere financiële hot spots natuurlijk nu al druk aan het voorsorteren. Lees: verkoopdruk. En dan moet het beursbedrijf echt niet ineens een andere afslag nemen, want dan komen ze spreekwoordelijk wel even verhaal halen...

What's behind Nasdaq 100's special rebalance which is likely to dent the rally in this year’s Big Tech winners? Weight of Big 6 comps Microsoft, Apple, Alphabet, Nvidia, Amazon, Tesla reached 50.9%. Nasdaq methodology paper implies that group’s influence needs to be slashed to… pic.twitter.com/zGU6uA3L7H — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) July 12, 2023



Die cijfers komen uit dit enorm lange Bloombergverhaal. Niet lang genoeg, want het persbureau weet alleen wat in grote lijnen de algemene weging moet worden en niet de specifieke van de verschillende fondsen.



Dit is de Top 50-plus - ons NXP is zo nog net in beeld - wat betreft beurswaarde in de Nasdaq 100. Die geldt als dé tech-index, daarom kijken we bij IEX daar altijd naar en niet naar de veel bredere Nasdaq Composite. Vraag alleen niet wat Pepsico, Costco, KraftHeinz, Starbucks en Walgreen Boots in de Nasdaq 100 doen.

De totale waarde van de Nasdaq 100 is nu $17,45 biljoen. De Sexy Six doen samen $10,18 biljoen, en vormen dus 58,3% van die markt. Met Meta erbij hebben we het weer over de Magnificent Seven en gaat het om $10,96 biljoen, ofwel 62,7%. Bijna eenderde! Ja, dat is veel, maar het is geen nieuws onder de zon.

Het is al vier eeuwen zo dat slechts een paar fondsen voor het grote plezier zorgen dat beleggen heet. Per saldo dan, want soms zit het wat tegen. Zoals u wellicht ook uit eigen ervaring weet...



Het is echt wachten op vrijdag voordat we van toeten en blazen weten. Tot die tijd mag u nadenken over of er nog meer effecten denkbaar zijn dan verkoopdruk voor de grootste Nasdaq(100)-fondsen. Want ook hier is een track record in. Nog een keer Bloomberg en wat te denken van... ASML misschien...?

The news prompted a flashback to 2011, when the Nasdaq trimmed Apple’s share to about 12% from 20%. The company, booming on the recent introduction of the iPad at the time, remained as the biggest stock in the index. A group including Microsoft, Oracle, Intel and Cisco saw their weighting increase the most.

En nog een keer het persbureau:

It also has echoes back to 1998, when the index changed from being weighted on market capitalization to a modified market cap or adjusted index. That was a big development in the growth of the exchange-traded funds industry.

As it stood, Microsoft and Intel — which at that point provided vital components for the overwhelming majority of computers — were both too big for an ETF tracking the index to qualify as a regulated investment company, under legislation that had been in force since 1940.

En nu komt het:

Once the change had been made, the now $203 billion Invesco QQQ Trust Series 1, ticker QQQ, was launched within months.

The rest is history, want die QQQ ETF is de Invesco Nasdaq 100-tracker en die geldt zo ongeveer als industriestandaard. Houden we nog één en nu komt het over. Pepsico, Costco, KraftHeinz, Starbucks en Walgreen Boots? Er zit nog een vreemde eend in de bijt, nummer vijftig: Monster Beverages. Ja, die van de foute energiedrankjes.

Bij dezen.

#Nasdaq herweegt



Beste aandeel (prijs) deze eeuw uit Nasdaq 100 is geen high tech maar... rattengif?!#Monster en 'foute fondsen' leerden mij veel over beleggen. Mooi verwoord door hedge fund, toen #ABP uit #Shell ging



"There some much money to be made from things people hate" pic.twitter.com/Y4ChX4yy7j — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) July 12, 2023



Monster is hét bewijs dat wat we fout vinden, het heel goed kan doen. En andersom. Zie maar hoe fout het goede Triodos met zijn certificaathouders is omgegaan. Het kan echter nog veel erger en u komt alle usual suspects weer tegen die voor de bühne mooie verhalen afsteken (hoi BlackRock!):

Wordt me niet in dank afgenomen dat ik al jaren roep dat #ESG beleggen helaas meer met kosten dan groen te maken heeft

Dit jaar is ene affaire na andere en Bloomberg doet nu uit doeken hoe #SaudiAramco de ESG fondsen is ingemoffeld https://t.co/0epRqcM8IA — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) July 11, 2023



Waarvan akte. Let maar eens op, als u weer eens ergens onderzoek leest dat duurzaam het beter doet op de beurs dan de rest. Dat is altijd gebaseerd op een track record van maar een paar jaar. Altijd minder dan tien. En dat is geen track record. Oh ja, Warren Buffett doet niet aan ESG en inclusief, maar houdt zich alleen bezig met kasstromen.

Financiële industrie weet heel goed dat je in long run (10 jaar plus) underperformance hebt, als je niet in fossiel, farma, wapens, drank, (junk) food, gokken en idd ook tabak belegt pic.twitter.com/nDfnpoXtm0 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) July 11, 2023



Gelukkig kent de Nasdaq 100 wel kasstromen! Herweging of niet, ondanks dat de index nu veel hoger staat dan in 2000, is de waardering niet te vergelijken. Het is het verschil tussen beleggen in louter mooie verhalen en investeren in winstgevende bedrijven. En raden welk bedrijf het beste wordt, is... gokken.