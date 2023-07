Vastgoed stampt de bodem aan, nog even geduld

quote: adritromp schreef op 6 juli 2023 08:02: Hoppa, en mijn 1e shorts mooi in de plus, stop gezet op 1.65( gekocht 1.58)

Goedemorgen allen,Gefeliciteerd Adri met je winst alvast van vandaag. Hopelijk komen er nog meer winsten bij. Het wordt eens tijd dat het een keer gaat dalen maar het is ook maar minimaal. Stock123 gelooft nog steeds in een behoorlijke stijging en kan dat wel waarderen dat hij zo overtuigd ervan is net als Shortie die denkt dat er een flinke correctie komt. Zo zie je maar weer dat er een hoop meningen zijn en een hoop visies. Ik denk zelf ook dat alle indexen te veel zijn opgelopen als je dat zet tegenover alle data en economische vooruitzichten. Dan staan er een hoop seinen in rood. De hangseng index daalde vandaag ongeveer 3%. Ik mag hopen dat ook de AEX en DAX deze dalingen op dagbasis kan laten zien want een hoop slecht nieuws van de afgelopen dagen/weken is volgens mij nog niet ingeprijst. Zeker als je ziet hoe de indexen er 3 jaar geleden bij stonden met gratis geld en een economische groei. Hoe kan je als index op dit moment ongeveer op hetzelfde niveau staan?