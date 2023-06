Ook voorbeurs weer armpje drukken tussen technologie en recessie

Het is millimeterwerk voorbeurs, de AEX-indicatie is nog net +0,1%.

Het beste nieuws is nog dat chipper Micron (EUV-klant van ASM) de outlook verhoogt (+3,0%), Renault ook en de Amerikaanse banken zijn door een stresstest. Het slechte nieuws is dat de Fed blijft verhogen en dat de Amerikaanse economie hapert; het aantal faillissementen stijgt rap tot echte recessiehoogtes.

En de Nasdaq 100? Die stijgt door.

Europese futures openen dan weer net 0,1% in de min

De Amerikaanse plussen dat percentage net

In Azië liggen Japan, Korea en Taiwan vrijwel vlak en China gaat net lager. Het is weer Hongkong dat de bokken schiet, want de Hang Seng daalt 1,4% en de Hang Seng Tech Index 1,6%

Alibaba -2,4%

Tencent -0,7%

TSMC -0,2%

Samsung +0,3%

#SamsungElectronics (+0,69%) stijgt voor 6de opeenvolgende dag tot hoogste niveau sinds eind februari 2022. Groep meldde zonet dat de massaproductie opstart voor 2 nanometer chips voor mobiele toepassingen (HPC tegen 2026 en automotive tegen 2027). Aanval op TSMC ingezet, dus pic.twitter.com/cbwZlfl690 — Tom Simonts (@TSimonts) June 29, 2023



We gaan verder:

De volatiliteit (CBOE VIX-index) staat -2,3% op 13,4 en de BofA MOVEi-index (obligaties) doet ook -2,3% op 108,3

De dollar trekt 0,2% aan naar 1,0895

Goud en olie zakken 0,5% en crypto loopt een paar tienden op. Bitcoin houdt het nu op $30.174,29

De rentes doen maar weer wat, wat valt er nog over het gesaaiwaarts te zeggen?



Waar de Amerikaanse economie al dan niet in recessie is of gaat en de Fed nog twee kwartjes verhoging overweegt, blijft technologie-index Nasdaq 100 maar gaan. Apple (+0,7%) is na gisteren $2,98 miljard waard, is het opvallendste feit. En het fonds doet ook liefst 29,5 de verwachte winst - dat is bijna een record.

Doe wat u niet laten kan, maar AI-fantasie en AI-omzet en -winst zijn niet hetzelfde. De AEX handelt tegen 14,4 keer de verwachte winst en de S&P 500 tegen 19,0 keer.



Niettemin is er wel een green shoot: Micron deed +3,0% hierop nabeurs.

Micron, the largest US maker of memory chips, gave an upbeat forecast for the current period, indicating that an industry glut is easing https://t.co/kNJOw56Klp — Bloomberg Markets (@markets) June 29, 2023



Deze grafiek is van MarketWatch, het is allemaal toch niet zonder risico... Komt de oplopende Fed rente inderdaad nog bij. Citaat:

The chart shows only bankruptcies of large companies with liabilities of more than $50 million. Their rate of financial collapse now rivals levels seen in the wake of the 2007-2008 global financial crisis.



“This data is showing the beginning of a default cycle,” said Torsten Slok, chief economist at Apollo Global Management, in a follow up email with MarketWatch.

“And Powell saying today that rates are going to stay higher for longer is making you ask the question: Where will these trends be over the coming quarters if the Fed only starts cutting rates in 2024?”

Het staat er net niet niet bij, maar als u de Nasdaq 100 wil kopen, stel u dan uzelf Clint Eastwoods legendarische, retorische vraag: Do you feel lucky today, punk? :-)



Vanavond heeft Dow Jones-fonds Nike nog Q1's. Dat is zwaar afgestraft in de coronatijd, heeft misschien het lek boven water en... ja hoor, daar gaan we weer, het is bepaald geen koopje meer.



Hét agendapunt vandaag is de Duitse inflatie over juni. Recessie, ECB en de rest, u kent het verhaal.



Nog even huishoudelijk: in verband met onze beleggersdag is er morgen geen morning call. Hebt u nog prangende vragen voor de CEO's van Alfen, Fastned, Heijmans en Pharming die bij ons te gast zijn, dan lezen wij die graag in de comments. Veel plezier morgen als u gaat.

Oh ja, ondergetekende is jarig vandaag! Liefst 55 jaar alweer en doe mij een lol, zet die AEX even hoger vandaag, net als ASML, ASR, ING, Shell, Aalberts en Just Eat Takeaway. Alvast dank.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

De agenda is nog aardig vol, om 09:00 uur is er nog Spaanse inflatie over juni (1,5% HICP YoY verwacht) en de laatste herziening van het BBP VS Q1 (1,4% QoQ):

En dan nog even dit

S&P 500 -0,03% en Nasdaq 100 +0,1%, ofwel u hebt er vast niet wakker van gelegen:

WATCH: Wall Street closed lower after US Federal Reserve Chair Jerome Powell signaled more rate hikes at a European Central Bank forum and said he did not see inflation falling to the central bank's target rate ’this year or next year’ https://t.co/FOug2SX8m7 pic.twitter.com/qrdBn08n19 — Reuters Business (@ReutersBiz) June 29, 2023



Van nabeurs: JPMorgan, Wells Fargo en Bank of America stegen nabeurs 1 à 2% op de laatste Fed-stresstest. Alleen Citigroup verloor 0,2%.

Wall Street’s biggest banks passed the Fed’s annual stress test, clearing a key hurdle for returning billions of dollars to investors https://t.co/fVXbBmvyBV — Bloomberg Markets (@markets) June 29, 2023



Baidu staat -2,7% in Hongkong na -1,5% in New York gisteren:

WATCH: Tech giant Baidu says its chatbot beats the US product ChatGPT on several benchmarks and more. These are the top stories in the world of AI pic.twitter.com/lqlEpgChpE — Reuters Business (@ReutersBiz) June 28, 2023



Uh-oh:

French grocer Casino's CEO is set to lose control as part of a proposed restructuring deal that will “massively” dilute current shareholders https://t.co/iZ0dwrkmrt — Bloomberg Markets (@markets) June 29, 2023



Nog eentje:

Bankrupt Lordstown says it's held confidential settlement talks with the SEC, which has previously inquired about whether the electric car startup misled investors https://t.co/ZwiIvqP8qq — Bloomberg Markets (@markets) June 28, 2023



Ook iets met 2%:

WATCH: A US study found that 130 countries representing 98% of the global economy are now exploring digital versions of their currencies https://t.co/R5kkb59W6s pic.twitter.com/CynlG5XFfi — Reuters Business (@ReutersBiz) June 29, 2023



Veel plezier en succes vandaag.