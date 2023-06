Ja er bestaan nog veel uilen die in AI geloven, wel beste mensen misschien over tien jaar of zelfs nooit!! Herriner je nog de internetzeepbel? miljarden gingen over de balk of dat het niks was. AI is iets voor de future (Als het echt werkt!!) Bedenk wel effe dat kompetentie niet stil zit en zelfs iets beter kan uitvinden. Had je er al aan gedacht? bedrijven die in AI zullen investeren mag je dividend op je buik schrijven, dat is duidelijk dus wanneer komt investering terug? Over 20 jaar of grote kans van nooit!!! U bent gewaarschuwd !! Dus zorg ervoor dat je niet bij de huilende uilen behoort.

JET??? Just Eat your money is beter gezegd!!! Autoindustrie zal meppen krijgen zodat ze op de knieen bidden dat China stopt de wereld te overspoelen het zal overweldigend zijn!! dus er staan grote veranderingen in het verschiet.

plus een flinke recessie voor deur mag je de borst nat maken.