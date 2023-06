Slotcall 22 juni 2023: AEX eindigt op valreep onveranderd

De AEX stevende af op een nieuwe verliesdag, maar wist zich op indrukwekkende wijze een weg omhoog te banen dankzij een minstens zo indrukwekkende eindsprint van de chipaandelen. De AMX en AScX daarentegen hielden het hoofd níet boven water.

Vandaag waarde het R-woord weer rond op de beurzen en ditmaal ging het niet om de R van 'recessie', maar van 'rente'. Na de hawkish toespraak van Fed-president Jerome Powell is de twijfel slaat toegeslagen of de Fed wel écht klaar is met de renteverhogingen.

Ook andere centrale banken voelen zich genoodzaakt alles uit de kast te trekken om de inflatie de kop in te drukken. Vandaag werd in Groot-Brittannië, Noorwegen en - met name - Turkije de rente opgetrokken, waarover verderop meer.

Een hogere rente zet techaandelen doorgaans onder druk. En dat was aan het begin van de dag ook zo. Maar naarmate de middag vorderden wisten de chippers zich toch naar boven te vechten, terwijl ook de Nasdaq groen kleurde.

Shell onder druk

De AEX werd wel omlaag getrokken door Shell (-1,3%), dat gisteren nog voorging in het peloton. Het aandeel lijkt net als andere oil majors last te hebben van de forse duikeling van de olieprijs. Een adviesverhoging (naar een zuinig 'houden') van Morgan Stanley veranderde daar niets aan.

Ook bankaandelen lagen er in heel Europa overwegend slecht bij, met verliezen voor ING (-2,3%) en ABN Amro (-1,3%).

Aegon strooit met cadeautjes

Verder stond Aegon, dat een beleggersdag organiseerde, in de spotlights. Sinterklaas is vroeg dit jaar. Met een aandeleninkoopprogramma van €1,5 miljard, een dividendrendement van 6,8%, dat de komende jaren met nog eens 30% wordt opgehoogd, legt de verzekeraar de aandeelhouder in de watten.

Verder meldde topman Lard Friese dat hij de rendementen in met name de VS wil verbeteren en de risico's verlagen. Het concern wil daar een leidende positie krijgen op het gebied van levens- en pensioenverzekeringen in het middensegment.

Analist Niels Koerts maakt de balans op. Liggen hier kansen voor beleggers? Beleggers toonden zich aanvankelijk tevreden, maar uiteindelijk sloot het aandeel heel lichtjes in de min.

Ontspringt IMCD de dans?

Het nieuwe cijferseizoen staat voor de deur. Om negatieve verrassingen voor te zijn, gaat daar een winstwaarschuwingenseizoen aan vooraf.

De fijnchemie dreigt de nodige klappen te krijgen. Croda International waarschuwde eerder deze maand al voor tegenvallende resultaten en deze week viel Lanxess die 'eer' te beurt

Dat had direct zijn weerslag op andere bedrijven in deze sector. Zo is de beurswaarde van DSM-Firmenich deze week met 5% gekelderd en die van IMCD zelfs met 5,8%. Is deze afstraffing terecht? En moeten we vrezen dat dit bedrijf de volgende in de rij wordt? Of ontspringt dit hoofdfonds de dans?

CM.com doet 'iets' met AI

Ruim twintig jaar geleden kon elk bedrijf dat '.com' in de naam had zitten of meldde 'iets' met internet te gaan doen er blind van uitgaan dat de koersen door het dak gingen, omdat beleggers werden bevangen door FOMO. Of een bedrijf winst maakte of dieprode cijfers schreef, maakte niet uit. De kost ging voor de baat uit. Sterker nog, verliezen werden zelfs vaak gezien als pré, want dat getuigde ervan dat het bedrijf investeerde in groei. Hoe dat afliep is bekend.

Beurswatcher Arend-Jan Kamp kreeg vandaag een déjà vu bij CM.com, dat meldde een nieuw platform voor generatieve kunstmatige intelligentie (AI) te hebben uitgerold bij tien klanten. En jawel, daar ging de koers noordwaarts: er stond een plus van bijna 5% op de borden, zonder dat bekend is wat dit het bedrijf gaat opleveren.

De lancering van ChatGPT doet hem denken aan de beursgang van Netscape in 1995: ook toen werd een nieuwe technologie bekend bij het grote publiek. Kamp adviseert u dan ook om eerst de kwartaalcijfers af te wachten. Misschien loopt u dan een ritje omhoog mis, maar de kans om verkeerd te gokken is ook een stuk kleiner.

Super Central Bank Day

Het grootste monetaire geweld ligt inmiddels achter ons, maar vandaag stonden er nog drie rentebesluiten op de agenda: die van Groot Brittannië, Noorwegen, Zwitserland en Turkije. In alle gevallen was de pauzeknop heel ver weg en ging de rente omhoog.

Bij de Britten en Noren kwamen er 50 basispunten bij. De Britse rente kwam uit op het hoogste niveau sinds de kredietcrisis: 5%. Dat was een verrassing, de markt had op slechts één kwartje gerekend. Maar met een inflatie van 8,7% en zelfs een stijging van de kerninflatie (van 6,8% naar 7,1%) is er weinig keuze. Het zal ook vast niet de laatste renteverhoging zijn.

Dat laatste geldt ook voor Noorwegen, dat alvast voorsorteerde op een verdere verhoging in de herfst.

Zwitserland deed het relatief rustig aan met een verhoging met 25 basispunten. Maar daar ligt de inflatie veel lager dan hier (iets boven 2%), al gaat ook hier de voet nog niet van het rempedaal.

Erkan vol op het orgel

De centrale bank van Turkije ging vol op het orgel: daar schoot de rente omhoog van 8,5% naar 15%. Dat lijkt fors, en dat is het ook, maar economen hadden op aanzienlijk meer gerekend (circa 20%).

Het is het eerste wapenfeit van Hafize Gaye Erkan (voormalig co-CEO van de in problemen geraakte Amerikaanse First Republic Bank). En een breuk met het verleden, toen de Turkse centrale bank steeds tegen de stroom in zwom met een aanhoudende reeks renteverlágingen, ondanks de hyperinflatie.

En die inflatie? Die is inmiddels onder de 40% gedoken, dankzij cadeautjes van president Erdogan in de vorm van gratis gas en een gigantische verhoging van de ambtenarensalarissen. Maar nog altijd astronomisch hoog. Dus of het bij deze renteverhoging blijft, is ook de vraag.

De lira denderde omlaag naar een nieuw all-time low.

Het heeft wel een prijs, want omdat Turkije rente minder verhoogt dan verwacht, daalt lira verder tot nieuwe all time low https://t.co/ysY3I1ypJY pic.twitter.com/3m9Xub5i1W — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) June 22, 2023

Verwarring over Fed

Zoals gezegd toonde Powell zich gisteren in het Congres behoorlijk hawkish. Hij liet - met de nodige slagen om de arm - doorschemeren dat de pauzeknop ook echt een pauzeknop was en geen stopknop.

Maar de Day After overheerst vooral verwarring:

Een interview met Raphael Bostic van Atlanta Fed op Yahoo Finance maakte het er niet duidelijker op. Hij pleitte er juist voor om dit jaar van de rente af te blijven. Voor hem is niet de inflatie, maar een eventuele recessie de grootste zorg, aangezien er nogal wat tijd overheen gaat voordat renteverhogingen effect sorteren. Liever een pas op de plaats dan wat stappen teveel, is zijn devies.

Bitcoin weer even boven $30.000

In de cryptomarkt zijn de bulls weer aan zet. Bitcoin doorbrak vandaag eventjes, voor de tweede keer dit jaar, de grens van $30.000. Daarmee is de koers in één week tijd met zo'n 20% opgelopen.

De cryptomarkt lijkt salonfähig te worden nu gerenommeerde marktpartijen als BlackRock beleggingsproducten ontwikkelen waarmee in crypto's belegd kan worden.

Ze duiken in de krater die door grote cryptoplatforms wordt achtergelaten. Denk aan Coinbase dat de hete adem van de toezichthouder in de nek voelt omdat het zonder vergunning diensten aanbiedt. Of Binance, dat in de VS onder vuur ligt vanwege mogelijke misleiding van beleggers en Nederland met de staart tussen de benen moet verlaten omdat het hier allerlei diensten aanbiedt zonder het vereiste papiertje.

Shortposities nemen toe: hete zomer voor de boeg?

Hoewel de beurzen de afgelopen dagen wel iets van de dit jaar geboekte winsten moesten inleveren, staan zij year-to-date nog altijd flink hoger.

Desondanks signaleert analist Martin Crum dat de shortposities - in onder andere Tesla, Microsoft, Apple en Nvidia - nog steeds worden uitgebreid. Hoe gaat dat aflopen? De visie van Crum kunt u hier lezen.

Wall Street wacht op nieuwe impulsen

Wall Street lijkt niet goed te weten wat het aan moet met de uitlatingen van Jerome Powell van de Fed. De indexen liggen er verdeeld bij: winst voor techindex Nasdaq, gelijkspel voor de S&P 500 en verlies voor de Dow.

De Chicago Fed-index daalde en kwam weer in negatief gebied, maar deze index is net zo grillig als het weer, dus het kan nog alle kanten op.

Rentes bewegen mee omhoog

De renteverhogingen (en zicht op verder renteverhogingen) van centrale banken vertalen zich in hogere tienjaarsrentes. Maar van een paniekstand is vooralsnog geen sprake.

De brede markt

De AEX eindigde op de valreep onveranderd. Daarmee laten we de CAC40 (-0,8%), de Bel20 (-0,3%) en de DAX (-0,2%) de hielen zien.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) stijgt iets, maar komt nog altijd uit op een zeer geruststellende 13,38

Wall Street koerst als volgt: S&P 500 +0,03%, Dow 30 -0,2% en de Nasdaq +0,4%.

De euro daalt met 0,3% en noteert nu 1,0952 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

De goudprijs neemt de lift naar beneden. Een troy ounce kost nu $1.916,20: 0,8% minder dan gisteren.

De olieprijzen hebben een baaldag. Voor een vat Brent wordt 3,5% minder betaald dan gisteren, terwijl WTI 4,1% goedkoper is geworden.

Bitcoin hijgt nog wat na van de sprint van de voorgaande dagen en staat 0,1% hoger op $29.880,43.

Verder op het Damrak

AI-fantasie bij CM.com. Azerion lijkt een abonnement te hebben op de top-lijstjes van stijgers en dalers; ditmaal bij de dalers.

Ebusco (+2,5%) lijkt te zijn beloond voor de order van maximaal 125 elektrische bussen van Keolis Sverige.

(+2,5%) lijkt te zijn beloond voor de order van maximaal 125 elektrische bussen van Keolis Sverige. KPN (+0,2%) meldde de Nederlandse activiteiten van budgetmerk Youfone over te nemen voor €200 miljoen. Dat betekent 540.000 klanten erbij.

(+0,2%) meldde de Nederlandse activiteiten van budgetmerk Youfone over te nemen voor €200 miljoen. Dat betekent 540.000 klanten erbij. Adyen (+2,6%) heeft zich gerevancheerd van het koersverlies van gisteren.

(+2,6%) heeft zich gerevancheerd van het koersverlies van gisteren. Heijmans kreeg beleggers gisteren op de banken na de aangekondigde overname van Van Wanrooij en doet nu een stapje terug: -1,7%.

kreeg beleggers gisteren op de banken na de aangekondigde overname van Van Wanrooij en doet nu een stapje terug: -1,7%. HAL Trust speelde 2,5% kwijt. Vandaag werd bekend dat HAL Holding (waarvan de beursgenoteerde Trust 100% aandeelhouder is) een nieuwe, aangepaste jaarrekening had gepubliceerd.

Adviezen

Shell is getrakteerd op een adviesverhoging.

Just Eat Takeaway: naar €15,70 van €20,00 en houden - Goldman Sachs

IMCD: KBC Securities is gestart met het volgen van dit aandeel, met koersdoel €156,00 en koopadvies

Shell: van GBP 23 naar GBP 24,50. Advies omhoog van verkopen naar houden - Morgan Stanley

Agenda vrijdag 22 juni: inkoopdata en nieuwe raming BBP

Is de Nederlandse economie inderdaad gekrompen in het eerste kwartaal? Dat horen we morgen, als er een nieuwe raming van het BBP bekend wordt gemaakt. De eerste meting wees erop dat het BBP met 0,7% was gedaald ten opzichte van het vierde kwartaal van 2022. In Q4 was nog sprake van een groei van 0,4%.

Verder belegt Alumexx de jaarvergadering, komen er Japanse inflatiecijfers en staan de samengestelde indexen in Europa en de VS op het programma. Allemaal niet zo spannend dus.