Hoe Nvidia in twee dagen 27,5% steeg en 23,7% goedkoper werd

Vink, daar gaat de vier al van het bord bij Nvidia. Dat was in oktober nog een één.



Dit is er eentje voor de beursboekjes. Want een aandeel waarvan de koers stijgt, kan toch goedkoper worden (en andersom) - zo extreem als bij Nvidia deze beursdagen ziet u het echter zelden. Terwijl de koers sinds de Q1's woensdagavond 27,5% opliep, daalde de waardering met 23,7%: van 59 keer de verwachte winst naar 45 keer.

De analisten stellen hun omzet- en winstverwachtingen rap omhoog bij, vandaar. Rapper zelfs dan de koers stijgt.



Ja, die 45 keer de winst is nog altijd wel veel duurder dan de benchmark van Nvidia, de Nasdaq 100. Die doet (een historisch forse) 26 keer de verwachte winst. De winstverwachtingen lopen wel weer sneller op dan die voor de omzet, wat erop kan duiden dat inflatiedruk, loongolf en supply chain issues afnemen.



Niet getreurd als u de Nvidia-boot heeft gemist, er komt altijd weer een nieuwe kans. Zo hard als het fonds kan stijgen, kan het immers ook zo weer omlaag tuimelen. En die waardering? Ja, die is nu torenhoog, maar kán straks achteraf volledig gerechtvaardigd blijken, als Nvidia inderdaad weer een groeispurt laat zien.

Zoals het aandeel sinds de beursgang eind vorige eeuw bijna ieder jaar weer opnieuw bewees. Wellicht dit jaar weer bewijst, want de outlook met 40% verhogen is in deze tijden niet ieder bedrijf gegund. En dat is zacht, boterzacht uitgedrukt.



Zie hier ASML, dat is ook een voorbeeld van een aandeel dat bij wijze van spreken tien jaar geleden ook niemand wilde hebben, omdat het veel te duur was. ASML presteerde alleen consequent beter dan de (eigen) verwachtingen, en de rest is historie.



Het is natuurlijk niet ieder aandeel gegund. Het is eerder andersom. Zomaar een voorbeeld, er zijn er zat. Elf jaar geleden kwam het toen totaal hippe Groupon naar de beurs, waar iedereen héél hoge verwachtingen van had. Die kwamen alleen dan weer niet uit...