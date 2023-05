Kom maar, kom maar, kom maar: 25% gegarandeerd!

Eerlijk zijn ten opzichte van u zelf: als u op dit stukje hebt geklikt omdat u echt nieuwsgierig bent hoe en waar u 25% gegarandeerd per jaar maakt, bent u een gevaar voor uzelf.

U kan uzelf in de spiegel recht in uw ogen kijken, als u hebt geklikt omdat u nieuwsgierig bent wat IEX u nu weer wil wijsmaken, getuige de kop van dit stukje. Wees gerust: niets. Wel vertellen wij u hoe u oplichters herkent. Wat een mooie spotprent: Fear Of Missing Out (FOMO). Het zal wel altijd actueel blijven.



U had het wellicht al gespot, FD heeft namelijk een wie-is-er-allemaal-ingetuind-verhaal. Het is de zoveelste in een lange reek als het te mooi klinkt om waar te zijn, is het ook te mooi om waar te zijn-beleggingsverhalen. De krant trapt inderdaad voor haar sappige verhaal af met Bitvavo-oprichter Mark Nuvelstijn.

Misschien is BitFOMO een betere naam... Hoe kan een man die zo slim is dat hij al op jeugdige leeftijd een hele cryptobeurs uit de grond stampt waar miljoenen en miljoenen in omgaan, zo dom zijn om hier in te tuinen? Je zou toch zeggen dat de hele FC Crypto nu ook wel heeft geleerd dat geld niet gratis is of aan de bomen groeit.



Is het dom van die Max R.-klanten, kan het de beste overkomen of zit het in uw genen? Zoveel jaar geleden vertelde een FD-redacteur namelijk dat een rondje Bernard Madoff klanten (hét Ponzi scheme van deze eeuw) opleverde dat deze mensen ook een neus hadden voor teakhoutplantages, vakantiehuisjes en andere rodevlagbeleggingen.

Terwijl er twee simpele vuistregels zijn om nooit in te mooi om waar te zijn beleggingsverhalen te tuinen:

1: Gegarandeerd rendement ziet u in het plaatje hieronder, inderdaad de rente op een tienjarige staatsobligaties. U ziet het rentepercentage rechts in beeld, alle percentages of rendementen daarboven dragen risico en zijn nóóit gegarandeerd.



2: Aandelen doen de laatste vijftig jaar per saldo ruim 10% bruto herbelegd per jaar en in de vier eeuwen daarvoor was dat 7%. Zeg maar hoe vaak u al wakker hebt gelegen en de zenuwen hebt gehad bij dit marktgemiddelde risico. Om meer rendement te halen dan die 7-10% moet u nog héél véél meer risico nemen.

Als u zich er ook nog aan houdt om nooit in te gaan op financiële producten en diensten waarvoor wordt geadverteerd, zit u aardig goed. Niet alle producten waarvoor reclame wordt gemaakt zijn fout - verre van dat - maar alle foute producten adverteren wel allemaal.



Oh ironie, zaterdag waarschuwde dit bij leven al legendarische duo nog voor domme dingen doen, ofwel Warren Buffett en Charlie Munger in de Berkshire Hathaway-aandeelhoudersvergadering. Ook als u serieus belegt, blundert u al genoeg. Hoort bij beleggen en ga niet extra blunderen, omdat u uw hebzucht niet beteugelt.

En alles waar het niet over ging in die aandeelhoudersvergadering van 40.000 m/v behalve: ja, de actuele koersen... Hebt u daar überhaupt Warren Buffet of Charlie Munger ooit over gehoord? Het antwoord is nee. Koersen horen in eerste instantie bij handelen en niet bij beleggen.