Slotcall 13 april maart 2023: AEX op valreep hoger

De AEX-index stond gedurende de dag iets onder druk, maar wist zich toch een weg omhoog te vechten, onder invloed van een goedgemutst Wall Street. Uiteindelijk resteert er een plusje van 0,14%. De Midkap eindigde 0,4% hoger.

De stijgers vinden we vooral in de techhoek, met een fraaie winst voor Prosus (+3,7%), waarover verderop meer. Besi koerst 2,2% hoger. Adyen en ASMI winnen ieder 0,7%. Alleen ASML blijft daar met een heel klein minnetje bij achter. Een negatieve uitschieter is UMG, dat 3,9% moest prijsgeven.

De cijfers van Fagron en Fastned zijn wisselend ontvangen. Bij Wolters Kluwer is er tijd voor taart: de koers bereikte een all-time high.

Prosus heeft meer ruimte voor inkoop van aandelen

De koers van Prosus maakte gisteren een flinke duikeling, nadat de Zuid-Afrikaanse investeerder had gemeld dat het 96 miljoen aandelen Tencent heeft aangemeld voor verkoop. De opbrengst biedt ruimte om het tempo van inkoop van eigen aandelen op te voeren. Goed nieuws voor aandeelhouders zou je zeggen. Toch waren veel beleggers niet happy. Analist Niels Koers draagt hier twee mogelijke verklaringen voor aan.

Vandaag is de koers aardig hersteld (+3,7%), maar nog niet helemaal tot het niveau van voor de bekendmaking van dat nieuws. Is het aandeel koopwaardig? Dat kunt u lezen in deze analyse, exclusief voor abonnees van IEX.

Fastned weet niet te overtuigen

De cijfers van Fastned vallen bij beleggers niet in goede aarde. Aan de omzetontwikkeling ligt het niet: de omzet steeg in het eerste kwartaal met maar liefst 132%. Maar volgens analist Niels Koerts zit het probleem in de winstgevendheid. Het snellaadbedrijf is nog altijd zwaar verlieslatend en in de tweede jaarhelft van 2022 liepen de marges zelfs verder terug. Fastned verwacht dit jaar een positieve EBITDA te boeken, maar zei ook vertraging te ondervinden bij de bouw van nieuwe laadstations.

Beleggers hebben er een hard hoofd in, getuige de koersdaling van 3,1%. Ook Koers is kritisch: volgens hem ligt een nieuwe waarschuwing op de loer

Fagron overtreft verwachtingen

De cijfers van Fagron daarentegen vielen wél in goede aarde: bij het sluiten van de markt stond er een fraaie plus van 6,5% op de borden. De magistrale bereider overtrof de groeiverwachtingen van analisten en verwacht dat de winstgevendheid in de loop van dit jaar verder zal toenemen. Ook maakte het bedrijf de overname bekend van Wildlife Pharmaceuticals in Zuid-Afrika, waardoor Fagron zijn positie in de veterinaire markt heeft verstevigd.

Of het aandeel een plekje in uw portefeuille verdient, kunt u hier lezen.

Fed overwoog rentepauze

De Fed heeft naar aanleiding van de problemen in de bankensector overwogen om een rentepauze in te lassen, zo bleek gisteravond uit de notulen van de laatste beleidsvergadering, waarbij de rente met 25 basispunten omhoog ging naar 4,75% tot 5%. De Fed-functionarissen hielden rekening met een 'milde recessie' later dit jaar. Dit zette Wall Street gisteravond onder druk.

Dat de rente uiteindelijk toch met een kwartje werd opgetrokken, kwam omdat de inflatie nog altijd ver af staat van de doelstelling van 2%.

Die bevestiging kwam gisteren nog een keer, toen bleek dat de Amerikaanse inflatie in maart was gedaald naar 5%, tegen 6% in februari. De kerninflatie, waarbij de prijzen van voedsel en energie buiten beschouwing wordt gelaten, liep zelfs op, van 5,5% naar 5,6%. Een opsteker is wel dat vandaag bleek dat de Amerikaanse producentenprijzen onverwacht een daling inzetten.

Desondanks wordt de kans dat de rente op 3 mei wederom met 25 basispunten wordt opgetrokken, momenteel nog steeds vrij hoog ingeschat: 65,9%.

Of die recessie er komt, moeten we afwachten. Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering steeg vorig jaar iets harder dan verwacht. Maar het banenrapport over maart van afgelopen vrijdag kwam wel grofweg overeen met de marktverwachtingen: er kwamen 236.000 banen bij, waar een groei van 238.000 arbeidsplaatsen was verwacht.

Cijfers TomTom: opnieuw rode cijfers?

Het cijferseizoen begint voorzichtig op stoom te komen. Morgen voorbeurs opent TomTom de boeken over het eerste kwartaal. Vooruitlopend hierop is de koers met 0,5% opgelopen. Analisten verwachten dat het bedrijf nog niet uit de rode cijfers is.

Dit is de gemiddelde prognose:

kwartaalomzet: €132 miljoen (tegen €139 miljoen in Q4)

EBIT: -€12 miljoen (tegen - €4,5 miljoen in Q4)

nettoverlies: €11 miljoen (tegen €8,8 miljoen in Q4.

Kijktip: het geheim van ASML

ASML (-0,03%) staat vandaag als enige chipper licht onder water. De chipmachinefabrikant ligt wereldwijd onder een vergrootglas, zeker nu het bedrijf speelbal is geworden van een strategisch steekspel tussen de VS en China over de export van hoogwaardige chiptechnologie. Dat is niet zonder reden: het concern produceert chipmachines die niemand kan namaken: EUV-machines, waarmee de meest verfijnde chips ter wereld geproduceerd kunnen worden. Dat maakt ASML tot de belangrijkste schakel in de chipindustrie. De documentaire ‘Het geheim van ASML’ laat zien wat ASML zo uniek maakt. Hier leest u een recensie.

Bitcoin breekt ene na andere weerstand

Na een kwakkeljaar heeft bitcoin vleugels gekregen. Sinds de jaarwisseling is de koers met 83% omhoog geschoten. Naar de exacte reden is het gissen. De meest logische verklaring is een toegenomen risicobereidheid van beleggers. Maar er kunnen meer zaken een rol spelen:

De recente problemen in de bankensector kunnen beleggers de afgelopen maanden hebben aangemoedigd om geld buiten het bancaire systeem te stallen.

Sommige beleggers beschouwen bitcoin (naast goud) als een veilige haven in tijden van een hoge inflatie of onrust in de financiële markten. Het is dan wel opmerkelijk dat de goudprijs met een stijging van 11% YTD hier vrij sterk bij achterblijft.

Beleggers in stablecoin USDC zouden na het omvallen van Silicon Valley Bank (SVB) hun geld hebben overgeheveld naar bitcoin. Dit effect zou er nu wel uit moeten lopen.

De rally is uiteraard ook niet voorbij gegaan aan technisch analist Royce Tostrams. Hij ziet de ene na de andere weerstand sneuvelen en ziet nog ruimte voor een verdere stijging, al kan het in de cryptomarkt natuurlijk ook behoorlijk spoken.

Wall Street met winst uit de startblokken

Wall Street heeft er na het bedrukte slot van gisteren vandaag weer zin in. Vooral de Nasdaq (+1,5%) gaat als een speer. Morgen barst de storm pas echt los, als vier grote banken hun boeken over het eerste kwartaal openen.

Alibaba ging met winst uit de startblokken, na het bericht in de Financial Times dat de Japanse investeerder Softbank bijna alle aandelen van de Chinese technologiereus van de hand doet. Maar inmiddels is het aandeel 2% in het rood gedoken.

Rentes maken een pas op de plaats

Weinig beweging aan het rentefront. De meeste tienjaarsrentes schommelen rond het vorige slot.





De brede markt

De euro/dollarkoers staat op het hoogste niveau in een jaar tijd, door de daling van de dollar.

De AEX (+0,1%) en de Midkap (+0,4%) eindigen in het groen. Zij moeten de de CAC40 (+1,4%), die vandaag een all-time high bereikte, voor zich laten. De DAX zit er tussenin, met een winst van 0,2%.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalt flink en komt uit op 18,10 punten.

Wall Street koerst als volgt: S&P 500 (+0,8%), Dow 30 (+0,6%) en de Nasdaq (+1,5%).

De euro stijgt met 0,6% en noteert nu 1,10 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

De goudprijs stijgt met 1,2% naar $2.038.

De olieprijzen dalen: voor een vat Brent en WTI wordt 0,9% minder betaald dan gisteren

Bitcoin stijgt met 1,5% naar 30.398,97 dollar.

Verder op het Damrak

De cijfers van Fagron vonden een gretig onthaal, Fastned kon geen potten breken. Fugro profiteert van een flinke koersdoelverhoging.

Philips geeft 1,4% prijs, nadat het FD had bericht dat het zorgtechnologiebedrijf door de Italiaanse rechter op de vingers is getikt vanwege de trage vervanging van apneu-apparaten. Als de terugroepactie niet voor 1 mei is afgerond, moet Philips een dwangsom betalen van € 20.000 euro per dag op.

geeft 1,4% prijs, nadat het FD had bericht dat het zorgtechnologiebedrijf door de Italiaanse rechter op de vingers is getikt vanwege de trage vervanging van apneu-apparaten. Als de terugroepactie niet voor 1 mei is afgerond, moet Philips een dwangsom betalen van € 20.000 euro per dag op. Fugro (+7%) profiteert van een forse koersdoelverhoging van ABN Amro Oddo.

(+7%) profiteert van een forse koersdoelverhoging van ABN Amro Oddo. In dezelfde AMX moet OCI 1,6% prijsgeven na een lichte koersdoelverlaging door Morgan Stanley

1,6% prijsgeven na een lichte koersdoelverlaging door Morgan Stanley Ahold Delhaize , dat morgen ex-dividend noteert, eindigde 2,9% in de min, zonder duidelijk aanwijsbare reden.

, dat morgen ex-dividend noteert, eindigde 2,9% in de min, zonder duidelijk aanwijsbare reden. ABN Amro sloot onveranderd, ondanks twee koersdoelverhogingen

sloot onveranderd, ondanks twee koersdoelverhogingen DSM moest gisteren al 2,9% prijsgeven en verliest vandaag nog eens 1,8%

Adviezen: Forse koersdoelverhoging Fugro

ABN Amro wordt getrakteerd op twee koersdoelverhogingen, waarvan een forse. Fugro valt nog meer in de prijzen: ABN Amro Oddo heeft het koersdoel bijna verdubbeld. Ook ASMI heeft geen reden tot klagen.

OCI: naar € 29 van € 30 en houden - Morgan Stanley

ABN Amro: naar € 17,80 van € 17,50 en houden - RBC

ABN Amro: naar € 18,20 van € 11,30 en houden - Kepler Cheuvreux

Bpost: naar € 5,50 van € 6,00 en houden - ING

ING: naar € 16,60 van € 17,00 en kopen - UBS

Fugro: naar € 20,00 van € 11,50 en kopen - ABN Amro Oddo

ASMI: van €390 naar €420 en kopen - Citi Research

Agenda vrijdag 14 april: Amerikaanse banken aan zet

Morgen aan het begin van de middag presenteren vier grote Amerikaanse banken hun kwartaalcijfers: vermogensbeheerder BlackRock, Citigroup, JP Morgan Chase en Wells Fargo. Hoewel de storm in de bankensector inmiddels aardig is gaan liggen, zullen deze ongetwijfeld met grote belangstelling worden gevolgd. Ook staan de cijfers van TomTom op de rol. Drie aandelen gaan ex-dividend: Ahold Delhaize, KPN en BAM.

