Winstrecessie is het buzzword voorbeurs en we wachten op VS inflatie

De AEX indicatie is -0,3% na een wisselend dagje Wall Street met grofweg stijgende blue chips en dalende tech.

En er zijn toenemende economische zorgen en haperende winst- en omzetverwachtingen, is daar aan toe te voegen. Hoe staat de boel er nu bij?

Europese futures openen zo vlak als ons land

De Amerikaanse futures laten nog net +0,1% zien

In Azië gebeurt er ook niet veel, bescheiden plussen en minnen. Zo meer over Tencent:

Alibaba -2,4%

Tencent -4,4%

TSMC -0,8%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) staat +0,7% op 19,1 en de BofA MOVE Index (obligaties) doet -2,3% op 139,8

De dollar daalt -0,2% naar alweer 1,0931

Goud stijgt liefst 0,8%, olie loopt 0,4% op en crypto moet terug, bitcoin doet het weer net onder $30K

De rentes rekken zich ook nog een keer uit:



Eerst Prosus en Tencent, want de Zuid Afrikanen verkopen weer een deel van hun belang. Citaat:

Prosus plans to deposit an additional 96 million of shares into the Hong Kong stock clearing system. The move may signal a quicker selling pace and put pressure on the stock, even though Tencent has been repurchasing shares, according to traders. Tencent fell as much as 4.9% to HK$358 on Wednesday, the most since Feb. 21.

Tencent Holdings Ltd. tumbled by the most in seven weeks amid speculation its controlling shareholder Prosus NV may speed up selling shares



Die 96 miljoen stuks zijn vergelijkbaar met de afgelopen zes maanden:



En Prosus houdt er nog wel een paar over. Nummer is elf is trouwens APG (ABP) met 0,36%. Ofwel, Shell mag niet, maar Chinese bedrijven wel? Blij dat mijn pensioen niet afhankelijk is van een club met een volatiele en in mijn ogen niet altijd consequente moraal.



Uw bingokaart voor vanmiddag 14:30 uur, Amerikaanse consumentenprijzen over maart:



Het is het make or break cijfer van de dag en deze beursweek en dan zijn er vanavond ook nog Fed-notulen van het laatste rentebesluit. Enfin, de echte heftige koersreacties op de Amerikaanse inflatie zien we al een tijdje niet meer, maar let straks toch maar even op, als u kort handelt, of wilt timen.



Het cijferseizoen begint vrijdag echt met de Amerikaanse grootbanken en Facset en Yahoo gaan er met gestekt been in: the earnings recession is about to begin. Waarom blijft die beurs toch zo goed liggen, ondanks een woud aan slecht nieuws en ook vooruitzichten? Yahoo:

"Analysts and companies have been more pessimistic in their earnings outlooks for the first quarter compared to historical averages," wrote FactSet's John Butters in a note.



"As a result, estimated earnings for the S&P 500 for the first quarter are lower today compared to expectations at the start of the quarter. The index is now expected to report its largest year-over-year decline in earnings since Q2 2020."



With two-straight quarters of year-over-year earnings declines, this pushes profits for the market's biggest companies into a recession.



By definition, investor debate about what is "priced in" to the market can never be settled. This is what the market is for, after all.

FactSet's Senior Earnings Analyst John Butters was quoted in this article "The earnings recession is about to begin" posted to @YahooFinance today:



Plaatje er bij:



Bloomberg bemoeit zich er ook al tegenaan:

Profits from S&P 500 firms are expected to fall to $50.62 a share during the January-March period, analyst estimates compiled by Bloomberg Intelligence show. That would be the biggest profit decline since the 31% slump during the pandemic lockdown.



Analysts have lowered their expectations heading into the reporting period, which kicks off later this week with Wall Street’s biggest banks. During the last three months, expected income for the period dropped more than 6%, the third straight quarter that cuts have been that deep.



What’s different now is the stock market’s performance. The S&P 500 fell in the month leading up to the last two earnings periods and then bounced back once firms started reporting. This time, the index rallied despite the wave of downgrades.

De bron:

US stocks are rallying despite a forecast for the biggest drop in corporate earnings since the Covid recession



Dit is de S&P 500. De waardering laat weinig room for error. Waarom lopen deze lijntjes op, terwijl ik net een heel Yahoo en Bloomberg berenverhaal lees, denkt u misschien nu. Het persbureau kijkt naar de komende twee kwartalen en dit is voor over een jaar. Wellicht kijkt de beurs al over een dip of recessie heen.



FactSet hierover:



De Nasdaq 100, ofwel Big Tech en aanhang, is al helemaal aan de prijs, maar de verwachtingen voor over een jaar lopen weer voorzichtig op?



Wilt u de AEX ook nog weten, die is een stuk goedkoper dan de S&P 500. De index doet wel weer veertien keer de verwachte winst en dat is de hoogste stand in ruim een jaar. De Euro Stoxx 50 doet maar twaalf keer de winst.



De AFM meldt deze shorts en dit zijn momenteel de Grote Drie van het Damrak:



De nummer één:



Twee:



Drie:



Dow Jones +0,3%, S&P 500 0,0% en Nasdaq 100 -0,7%

Dow Jones +0,3%, S&P 500 0,0% en Nasdaq 100 -0,7%



Ja, zo risicovol zijn banken:

WATCH: "Remember, any bank in the world, if everybody gets scared, will collapse."



Fed's Kashkari discusses the banking sector turmoil during a town hall event at Montana State University



Intussen...

EXCLUSIVE: Citi, Wells Fargo and other US lenders plan to boost reserves after an unusual move last month to deposit billions to shore up First Republic Bank



Nog een risico (vooral ook voor de banken), het laat-cyclische vastgoed:

Assessing CRE Exposure Across the Financial Sector



Zo dus:

Alibaba to roll out its own version of ChatGPT called Tongyi Qianwen, which will be integrated into all of the company's apps in the near future



Ach:

Cineworld said it had filed a reorganization plan in a Texas bankruptcy court that will effectively wipe out existing shareholdings, sending its stock to an all-time low



Tja, ze kan moeilijk zeggen dat ze haar hart vast houdt:

WATCH: 'I wouldn't overdo the negativism about the global economy,' US Treasury Secretary Janet Yellen said, when asked about IMF growth forecast for 2023 that warned a flare-up of financial-system turmoil could slash output to near recessionary levels



Elders wordt wel met de vingers gewapperd:

In today's report, the IMF warned that there's significant risk that recent banking system turbulence could spread to the broader economy and hurt business and consumer confidence.



Wat nu weer?

JUST IN: TRX coin, linked to Justin Sun's crypto platform Tron, sinks as much as 13% after Binance US says it would delist the token

Veel plezier en succes vandaag.