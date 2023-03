MinFin Kaag: "Belastingbetaler draait niet op voor falende banken"

Deze mag u zelf binnentikken, te gemakkelijk. Waar het om gaat is dat bijna twee weken nadat Silicon Valley Bank in spreekwoordelijk drie muisklikken en een swipe is leeggetrokken, onze minister van Financiën Sigrid Kaag zich erover heeft uitgesproken.

Kaag roept op tot waakzaamheid: 'Volgende crisis is nooit te voorspellen' https://t.co/ucqUQAVsC8 — BNR Nieuwsradio (@BNR) March 23, 2023



Eerst over dat snelle omvallen van die bank. Dit baarde, zo zei Powell gisteravond, de Federal Reserve ook al zorgen, net als Citigroup-CEO Jane Fraser. De bankwereld start vast een lobby op, en kijk niet raar op als er snel wetgeving komt die het leeghalen en opheffen van bankrekeningen ernstig moet vertragen.

In 1907 wist JP Morgan himself bankrun te stoppen door banken op te dragen (niemand die hem durfde tegenspreken) geld twee keer zo langzaam uit te tellen voor klanten en niet twee, maar drie keer na te tellen.



Zo werkt dat nu niet meer. pic.twitter.com/sXVwu0xUAH — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) March 21, 2023



Kunst en vliegwerk

Terug naar onze minfin, die stellig is dat de belastingbetaler nooit meer opdraait voor failliete banken. Totdat de nood de wet breekt? Zie maar wat er afgelopen weekend in Zwitserland gebeurde. Daar kwamen vele telefoontjes op hoge poten binnen, want de wereld vreesde even voor een nieuwe Lehman Brothers.

Het zette gisteren de markten ook op het verkeerde been, zeker First Republic Bank (-15,5%) en misschien nu ook onze financials, die alweer dalen. Waar Fed-voorzitter Jerome Powell gisteren zei dat alle banktegoeden zijn gegarandeerd (dus ook die boven wettelijke $250.000), ontkende minfin Janet Yellen dat.

Kaag had misschien beter kunnen zeggen dat de oplossing van de volgende bankencrisis niet is te voorspellen en dat dan alles mogelijk is. De geschiedenis leert namelijk dat er gemiddeld eens per generatie een bankencrisis is, die iedere keer met kunst en vliegwerk wordt opgelost, waarbij er geen taboes zijn.

De sappige details van onderstaande quote leest u in ons verslag van die FT-reconstructie eerder deze week. Het ging er kiezelhard aan toe!