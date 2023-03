Voorbeurs is het banken geblazen, Ordina én 'de nieuwe rally'

Bij deze! De Fransen bieden een premie van exact 20% op de slotkoers van gisteren.



De AEX-indicatie is 0,7% na een rustig Wall Street, een hoger Azië en er zijn nu geen nieuwe bankenrampen. Zo meer, wel likken nogal wat huizen hun CoCo-wonden.

Europese futures open 0,4% (Euro Stoxx 50) tot 1,0% (DAX 40) hoger

De Amerikaanse staan 0,1% hoger

In Azië staat alles netje groen, op de Nikkei 225 na (-1,4%). Chinezen mogen weer mee gamen en dus... Tencent?

Alibaba +0,7%

Baidu +2,4%

Tencent +2,4%

TSMC +1,0%

Samsung +0,2%

De dollar zakt 0,1% naar 1,0709

Goud moet 0,2% terug, olie zakt weer 0,5% en crypto levert ook een procentje in. Bitcoin staat rond $27.750.

De rentes moet nog een comfort zone weten te vinden. Voor het Fed-rentebesluit van morgen wordt één kwartje verhoging verwacht.



De BofA MOVE-index, ofwel de volatiliteit op de obligatiemarkt, is nog niet over de schok heen: +1,4% op 182.64:



Het is grauw buiten, maar het is toch de eerste lentedag van het jaar. En gaan we zelfs zonder ook maar een dip op het bord (-10%) wegkomen met een heuse bankencrisis? Want zo is het wel, als u niet tot uw nek in de verkeerde aandelen van de afgelopen week zit. Dit is de AEX (oranje) versus onze (tienjaars) rente.



Over bankencrisis gesproken, er is nog geen Credit Suisse-besmetting opgetreden en dit zijn de CoC- slachtoffers - gepasseerd bij de redding van de bank:

Pimco and Invesco are among the largest holders of Credit Suisse’s Additional Tier 1 bonds that have been wiped out after the bank’s takeover by UBS https://t.co/tqfLPJUqiK — Bloomberg Markets (@markets) March 20, 2023



Intussen elders in de bankenwereld: see you in court!. Houd u zich hier als belegger maar niet mee bezig.

Silicon Valley Bank CEO Greg Becker hires defense lawyers for a shareholder suit accusing him and the bank of securities fraud https://t.co/k2cQsxDmDD — Bloomberg Markets (@markets) March 20, 2023



Beleggen is namelijk vooruitkijken, niet navelstaren en vooral niet proberen uw grote, dikke gelijk te halen en te krijgen. Levert ook geen rendement op, Daarom gaf ik u gisteren deze al mee in de slotcall:

Morgan Stanley’s Michael Wilson says bank stress signals bear market end https://t.co/7S7NFGhD4a via @business — Yahoo Finance (@YahooFinance) March 20, 2023



Bloomberg haakt hier vandaag op in. Citaat, maar bedenk dat de volgende rally en bull market nooit hetzelfde is als de vorige. Artificial Intelligence is een mooie kandidaat, maar wie had dat nog niet bedacht? En ja, de meeste winst en verlies zit altijd op en rond bodems en toppen:

Some of the world’s biggest investors are looking beyond interest-rate hikes, bank failures and the threat of recession to one of the greatest fears of all money managers — missing out on the next big rally.



For trillion-dollar investment groups Franklin Templeton, Invesco and JPMorgan Asset Management, the accelerating financial instability seen in Silicon Valley Bank, Credit Suisse Group AG and First Republic Bank are cues to speed up preparations.



They’re convinced that an impending slowdown in the US and elsewhere will prompt central banks to switch back to looser policy, triggering a renewed surge higher in markets.



“If you miss the start of the rally, you miss the bulk of the returns,” said Wylie Tollette, chief investment officer of Franklin Templeton Investment Solutions, a unit of the $1.4 trillion fund manager. “It’s very difficult to catch up if you miss the first week or two. Sometimes it’s just days.”

NEW: Interest rates, bank failures and the threat of a recession have many concerned. But for the world's biggest investors their fear is focused on something else — missing the next big rally https://t.co/8Y9wJ6lNEt — Bloomberg (@business) March 21, 2023



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

Is dit niet een opvallende? Een week vóór... Citadel: niet de minste, wel de grootste.



De agenda met niet veel, maar wel interessante namen en items:

21:00 GameStop - Cijfers vierde kwartaal (VS)

21:00 Nike - Cijfers derde kwartaal (VS)



11:00 ZEW economisch sentiment - Maart (Dld)

15:00 Bestaande woningverkopen - Februari (VS)

En dan nog even dit

Mooie dag toch nog:

U.S. stocks ended higher after a deal to rescue Credit Suisse and central bank efforts to bolster confidence in the financial system relieved investors https://t.co/WfzyIHE0tl pic.twitter.com/X6p2veLlh2 — Reuters Business (@ReutersBiz) March 21, 2023



Defensief en technologie inderdaad, apart:

Analysis: Safe-havens and risk assets both rise as banking woes shift Fed expectations https://t.co/wqbctMRxuf pic.twitter.com/J3rLj9tUuD — Reuters Business (@ReutersBiz) March 21, 2023



Tja, vindt maar 'ns een nieuwe baan met Credit Suisse CoCo Desk op je visitekaartje:

Recruiters across the world are getting an unprecedented flood of calls from Credit Suisse bankers seeking new jobs https://t.co/QlEFhFbXqg — Bloomberg Markets (@markets) March 21, 2023



Olie is nogal cyclisch, voor wie het nog niet wist:

Oil prices rebounded after diving to their lowest levels in 15 months over worries that risks in the global banking sector could spark a recession that would sap fuel demand https://t.co/k7IJHaKIeJ pic.twitter.com/vN9Z7EJCf7 — Reuters Business (@ReutersBiz) March 21, 2023



Korea bevestigt?

South Korea’s early trade data show a deepening slump in exports in the latest sign of a sputtering global economy https://t.co/XmiaaygLDD — Bloomberg Markets (@markets) March 21, 2023



Want ESG is een vies woord in Texas:

Texas adds HSBC to energy sanctions list https://t.co/PVSHWmqedg pic.twitter.com/TUXWseZi2l — Reuters Business (@ReutersBiz) March 21, 2023



En semi's is het toverwoord in China:

China gives chipmakers new powers to guide industry recovery https://t.co/zZ6jj1g2nF — Financial Times (@FT) March 21, 2023



Elektrische auto's zijn inderdaad gewoon veel te duur:

Car makers trying to catch up to Tesla’s electric vehicles were thrown a curveball recently with Elon Musk’s latest goal: slashing the cost of building next-generation cars by 50% in coming years https://t.co/wJoUM3wapY — The Wall Street Journal (@WSJ) March 21, 2023



Nooit vergeten: de beste belegging in het vorig decennium waren Griekse staatsobligaties (die in 2011 niemand wilde hebben).

Signature Bank/NYCB: discounted bank assets lure opportunists https://t.co/MefFfSvjnL | opinion — Financial Times (@FT) March 20, 2023



Nee, alles wat geen wederkerige inkomsten of kasstroom genereert, is in mijn ogen nooit een belegging. Wat vindt u?

"Whisky is sexy. Good investments generally aren't."



High-end casks of scotch can change hands for over $1 million. Does that mean whisky is a good alternative investment?@NewsAMorgan takes a closer look https://t.co/QnKtbM9u3j (via @BloombergUK) pic.twitter.com/KUxF7K9t60 — Bloomberg Markets (@markets) March 20, 2023



Veel plezier en succes vandaag.