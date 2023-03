'Ebusco vaag over belofte bij IPO'

Dat artikel is inderdaad beetje geneuzel, zoals ik daar ook al heb opgemerkt, te proberen taalkundige definities op een termijn te plakken: bottom line: er moeten nog 60.000 bussen in Europa elektrisch worden, laat die jongens gewoon hun bussen bouwen en of dat jaar x, y of z is lijkt me volstrekt irrelevant.... overigens met de aandelen in de aanbieding rond deze prijs, heb ik voor mijn kleinkind (0 jaar en 5 maanden) er een aantal gekocht, als ze 18 is kan ze stil gaan leven..... of studeren, of zo..............