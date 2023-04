Kapitaalmarktrente lijkt technisch de weg kwijt

Dit is buitengewoon goed nieuws en weer een nieuw bewijsdat de inflatie verslagen is dankzij het beleid van centrale banken (Powel team Fed en Lagarde team eCB grote klasse!!!!)



de economie draait als een tierelier en het geld klotst tegen de plinten, de koopkracht stijgt dit jaar met maar liefst 6,7% dankzij het beleid van het kabinet Rutte team vvd en Kaag team D66 grote klasse!!!!



Grote bewondering voor Jetten dat hij de BPM op voertuigen wil verdubbelen naar 40% en de accijns op benzine en diesel fors wil verhogen. Dit is noodzakelijk omdat veel te veel mensen in benzine en dieselspurpers rijden en het wordt hoog tijd dat dit niet meer getolereerd wordt!!!! GROTE KLASSE



Iedereen kan nu zien dat klimaatsverandering echt is en een buitengewoon urgent probleem (Vrijdag en zaterdag hittegold met boven de 20 graden!!!!) dit is veel te warm voor de tijd van het jaar en wordt veroorzaakt door klimaatsverandering.



De stikstoframp die nu in Nederland heerst (90% van de natuur staat op omvallen) wordt veroorzaakt door boeren die we zo snel mogelijk moeten saneren!!!



Het gaat gewoon goed en dat gaan we samen vieren, we leven in de mooiste tijd ooit en dat is een feest meer dan waard!!!