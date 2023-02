DGB verstrekte gratis aandelen

Op 6 februari bracht de beursgenoteerde smallcap DGB Group een enthousiast persbericht uit. Het bedrijf meldde dat verschillende directleden (bedoeld zal zijn directieleden) hun belang hadden uitgebreid door aandelen te kopen.

“De aankoop van niet-beursgenoteerde aandelen weerspiegelt het vertrouwen van de directie in het sterke groeipotentieel van DGB en hun toewijding om het toekomstige succes en de doelstelling van het bedrijf te ondersteunen. Deze aankopen van niet-beursgenoteerde aandelen dragen direct bij aan de financiering van de projectenpijplijn van DGB", zo valt te lezen.



Volgens het persbericht hebben Selwyn Duijvestijn en de heren Donia en Van Noudt aandelen DGB gekocht.

Dit meldt het AFM-register

In het AFM-register van transacties van bestuurders en commissarissen staat de aankoop vermeld. Daarbij staat duidelijk dat de waarde waartegen gekocht is €0 bedraagt. Dat betekent dat gratis aandelen zijn verstrekt.

Reactie van Duijvestijn

In een reactie geeft Duijvestijn aan dat de emissiekoers niet €0 is, maar €1 per aandeel en derhalve nog boven de beurskoers van €0,80 per aandeel. Volgens Duijvestijn heeft de betaling van een deel van zijn salaris als CEO plaatsgevonden door de uitgifte van 50.000 aandelen tegen €1. Duijvestijn voegt toe dat het een uitgifte van niet-beursgenoteerde aandelen betreft.



In het AFM-register voor het geplaatste aandelenkapitaal staan – behalve 100 prioriteitsaandelen – evenwel geen andere soorten aandelen vermeld. Niet-genoteerde aandelen DGB zijn in het AFM-register niet bekend.



De uitlatingen van Duijvestijn staan derhalve op gespannen voet met het register van de AFM. Vooralsnog is er reden om uit te gaan van de juistheid van het AFM-register. Met aandelen die tegen €0 zijn uitgegeven, kan DGB ook niet volhouden dat de aankopen direct bijdragen aan de financiering van de projectpijplijn van DGB.