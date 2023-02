Het is echt niet leuk voorbeurs en de koersen zitten ook niet mee

Het is erg maandagmorgen.

Eerst de menselijke maat, er was vannacht een zware 7,8 aardbeving in Turkije en Syrië. Het wachten is op de feiten, maar er gaan vreselijke beelden rond. Verder loopt de spanning VS-China op, met die luchtballon als trigger en Azië kleurt rood. De AEX indicatie is -0,8% (technologie waarschijnlijk) en de dollar is sterk.

Bij ons gaat ASML €1,37 ex-dividend op opening.

Europese futures openen rond 0,8%

De Amerikaanse staat -0,4%

In Azië kleuren China, Hong Kong, Korea en Taiwan meer dan 1%-2% rood en met name technologie daalt. Een paar scores:

Alibaba -3,1%

Tencent -2,4%

TSMC -3,0%

Samsung -2,7%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) staat -2,1% op 18,8

De dollar staat nu vlak op 1,079, maar vorige woensdag was dat nog 1,10

Goud staat +0,6% (ondanks sterke dollar), olie staat +0,7% (want meer vraag uit China) en crypto daalt tot een procentje

De EU rentes doen niks, maar de VS loopt op.



De dollar dus, wijs de Fed- en ECB-rentebesluiten maar en toen kwam er nog dat hallucinante Payroll Report voorbij.



Gold diggers united! Het beursnieuws nu is dat Newmont Mining $17 miljard biedt op Newcrest Mining. Reuters Breaking Views verwacht een biedingsoorlog.



Plaatje er bij, de fantasie slaat de laatste turbulente jaren niet echt af van de ooit zo volatiele mijnbouwbedrijven. Newcrest is wel duidelijke achterblijver.



Er is bar weinig nieuws op het Damrak, maar deze week komt nog een mooi rijtje cijferaars door, details, advies en koersdoelen las u gisteren in mijn vooruitblik. Het cijferseizoen verschuift van de VS (de meeste grote namen zijn al door) naar Europa en de macroagenda stelt weinig voor deze week.

WOENSDAG 8 FEBRUARI 2023

07:00 ABN AMRO - Cijfers vierde kwartaal

07:00 AkzoNobel - Cijfers vierde kwartaal

07:30 Adyen - Cijfers vierde kwartaal

18:00 Marel - Cijfers vierde kwartaal



DONDERDAG 9 FEBRUARI 2023

07:00 Aegon - Cijfers vierde kwartaal

07:00 ArcelorMittal - Cijfers vierde kwartaal

07:00 Unibail-Rodamco-Westfield - Cijfers vierde kwartaal

07:00 Wereldhave - Cijfers vierde kwartaal

07:30 Flow Traders - Cijfers vierde kwartaal

08:00 Unilever - Cijfers vierde kwartaal

18:00 Euronext - Cijfers vierde kwartaal



VRIJDAG 10 FEBRUARI 2023

07:00 Aperam - Cijfers vierde kwartaal

00:00 NX Filtration - Cijfers vierde kwartaal

Geef ik twee plaatjes weg, Adyen laat van alle AEX fondsen de mooiste lijntjes zien. Behalve de koers dan, hè?



Het is ook met afstand het duurste hoofdfonds en wil maar niet goedkoper worden:



In die vooruitblik ook het heugelijke (voor de stieren dan) dat de AEX weer in een bull market zit. Rond deze klok vandaag voelt dat even niet zo.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

07:55 AEX start handelsweek naar verwachting lager

07:49 Beursblik: ING blijft koopwaardig ondanks hogere kosten

07:30 Directie DGB Group vergroot belang in eigen bedrijf

07:01 Europese beurzen openen naar verwachting in het rood

06:53 Beursagenda: macro-economisch

06:52 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

06:52 Beursagenda: buitenlandse fondsen

05 feb Cijferseizoen gaat volgende week verder

De AFM meldt deze shorts:



Hoe staat het dan hier?

De agenda:

13:00 DuPont - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Tyson Foods - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Activision Blizzard - Cijfers vierde kwartaal (VS)



08:00 Fabrieksorders - December (Dld)

11:00 Detailhandelsverkopen - Januari (eur)

En dan nog even dit

Ja, als een donderslag...

WATCH: Wall Street’s main indexes fell in choppy trading after a surprisingly strong jobs report sparked concerns about more aggressive rate hikes from the Federal Reserve https://t.co/rTj13qdeOt pic.twitter.com/yspaUFT547 — Reuters Business (@ReutersBiz) February 4, 2023

Bij deze:

Asia shares skid, dollar firm as yields spike https://t.co/LzgMyb5cgx pic.twitter.com/Tog7Q1CCOP — Reuters Business (@ReutersBiz) February 6, 2023

Meer:

#5things: US and China trade barbs over balloon shooting. India tries to calm nerves after Adani meltdown. World’s richest man seeks to avoid succession battle.



Here’s what you need to know ?? https://t.co/00su9DnTBo — Bloomberg Markets (@markets) February 6, 2023

Na Tesla dus ook:

Apple’s latest iPhones are selling at discounts of more than $100 in China, an unusually steep price cut just months after launch https://t.co/8FlQWW1Pt4 — Bloomberg Markets (@markets) February 6, 2023

Zoals verwacht met de beeïndiging van de lock downs:

Oil demand in China, the world’s biggest importer, is rising strongly following the ending of coronavirus lockdowns, according to Kuwait’s state energy company https://t.co/Jowrc4DnP8 — Bloomberg Markets (@markets) February 6, 2023

De legendarische funding secured tweet.

'Thank goodness, the wisdom of the people has prevailed,' Elon Musk tweeted, adding that he was 'deeply appreciative' of a U.S. jury's decision that Musk and Tesla were not liable for his 'funding secured' tweets from 2018 https://t.co/owohhIOsEy pic.twitter.com/3XoA84jcps — Reuters Business (@ReutersBiz) February 5, 2023

Tja, de Fed was twee dagen eerder nog so positief over de arbeidsmarkt, in die zin de krapte en dus looninflatie geen heel groot probleem is.

U.S. job growth accelerated sharply in January while the unemployment rate hit more than a 53-1/2-year low of 3.4%, pointing to a stubbornly tight labor market, and a potential headache for Federal Reserve officials as they fight inflation https://t.co/7xWWeTwcdH pic.twitter.com/rpgsdyw61e — Reuters Business (@ReutersBiz) February 4, 2023

Binnenkort ook in dit theater?

ChatGPT and other AI systems are seen as a threat to finance and journalism, a survey of investors shows. But traders don't view their own jobs as being at risk anytime soon https://t.co/ZC1RAwFYuC — Bloomberg Markets (@markets) February 6, 2023

Veel plezier en succes vandaag.