Slotcall 31 januari 2023: Besi verslaat KPN op de eindstreep

Als KPN bijna de hele dag grootste stijger is, dan zegt dat wel iets over de beursdag. Zo energiek als de beurs uit de startblokken schoot deze maand, zo besluiteloos sluit de AEX-index de laatste dag van januari af.

De index sloot zojuist een minimale 0,05% hoger op 745,19. NIets ten nadele van KPN overigens, dat met een nette set cijfers kwam en, anders dan een paar maanden geleden, ook weer gewoon een outlook voor heel 2023 durft te geven. Voor de rest was het zoeken naar lichtpuntjes.

"Wachten op de Fed", luidt de standaardverklaring als de beurs in aanloop naar een rentebesluit niet vooruit te branden is, en daar valt eerlijk gezegd weinig tegenin te brengen. Over die Fed: de verwachting is dat die morgen de rente met een kwartje (0,25%) verhoogt. Daarmee wordt de vertraging in het rentetempo voortgezet. In december schakelde de centrale bank al terug naar twee kwartjes, waar daarvoor nog drie kwartjes nodig waren.

Probleem bezworen? De metertjes lijken de goede - minder inflatoire - kant op te wijzen: vandaag een licht dalend consumentenvertrouwen en krimpende bedrijvigheid in Chicago, terwijl ook de loongroei in de VS minder hard gaat dan verwacht danwel gevreesd.

Dat de markt daar wat aarzelend mee omgaat heeft er vooral mee te maken dat de Fed nog lang niet geneigd is om het sein brand meester te geven. Net als de ECB-kopstukken vorige week, zou het zomaar kunnen dat voorzitter Jerome Powell morgen de gelegenheid aangrijpt om de waakzaamheid van de Fed nog maar eens te onderstrepen met wat 'hawkish' uitspraken. Morgen leest u een uitgebreide vooruitblik op de Fed-vergadering op deze site.

Smart money is niet zo bullish meer

IEX-analist Martin Crum verdiepte zich in aanloop van de Fed- en ECB-vergaderingen deze week in hoe de 'smart money' zich heeft gepositioneerd. Wat daarbij hielp was dat de slimste en grootste beleggers onlangs gewoon op één plek samen te vinden waren: het WEF te Davos.

Uit wat daar werd opgetekend valt voorzichtig te concluderen dat, zacht gezegd, nog niet iedereen even overtuigd is van de lange houdbaarheid van de nieuwjaarsrally. Een reëel scenario waar rekening mee wordt gehouden is zogeheten harmonica-inflatie. Voor een uitleg wat dat is verwijzen we naar het hele artikel (Premium).

Hoe smart hun money ook is, ook de slimste beleggers zijn natuurlijk niet immuun voor slecht sentiment. Het immense Noorse oliefonds rapporteerde vandaag een verlies van $164 miljard over 2022. Oorzaak: "very unusual" marktomstandigheden, waarin zowel aandelen als obligaties het zeer slecht deden.

Het jaarcijferseizoen komt op stoom

Ondertussen is het jaarcijferseizoen lekker op gang gekomen. Er staat nog aardig wat op het programma de komende periode, zie hier de agenda. Afgelopen vrijdag al te lezen in IEX Expert, vandaag op de website: waar letten de IEX-analisten vooral op in de grote cijferparsde van de komende weken? (Premium)

Besi klopt KPN op de streep

KPN deed het dus prima vandaag en leek op weg om onbedreigd stijger van de dag te worden in de AEX-index. Totdat Besi in de allerlaatste minuten voorbij kwam struikelen. Dat doet geen afbreuk aan de keurige prestatie van KPN, dat vandaag met nette cijfers kwam. Vooral de hernieuwd afgegeven outlook voor 2023 - nadat die eind 2022 werd ingetrokken - boezemde vertrouwen in dat het management de zaken (en de inflatie) onder controle lijkt te hebben. Lees hier de hele analyse.

#KPN verhoogt dividend naar €0,15 en koopt voor €300mln aandelen in. Op de huidige koers van €3,13 is dat 4,8% yield en 2,4% return. Bèta (beweeglijkheid tov #AEX) is 0,34, ofwel KPN is objectief sááiste hoofdfonds. Mss mooie hedge als u (te) veel hóge bèta aandelen hebt pic.twitter.com/u6fJxOe9Fg — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) January 31, 2023

AMG nog ietsje beter: +5,5%

De echte uitblinker van de dag was te vinden in de AMX, waar AMG de pannen van het dak speelde met +5,5%. Het aandeel deed deze maand niet mee met de rally (YTD -1,5%), maar vandaag is alles anders. Een deal - of vollediger: MoU - met het Finse Freyr inzake de levering van Lithium-hydroxide doet wonderen:

Als soepeltjes volgt wat hier staat, weet u mss waarom #AMG met +3,8% tegen #AEX in jankt pic.twitter.com/0Tm8UkkEsa — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) January 31, 2023

De rest van de wereld

Wall Street doet het rustig aan vandaag en noteert licht in de plus. Uitblinker is General Motors, dat de verwachtingen van analisten versloeg en ruim 8% in de plus noteert.

Rentes

De obligaties houden zich, net als de aandelen, gedeisd vandaag.



Bron: Reuters

De brede markt

Europa en Amerika persen er een plusje uit, op de Britten na, die te maken hebben met neerwaartse bijstellingen voor de economische groeiverwachtingen. Verder vooral groen op de borden. De toch wel onverwachte titel van winnaar van de maand gaat naar...bitcoin (+40%).



Bron: IEX.nl

