Opnieuw stijging huurinkomsten CTP Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: CTP

(ABM FN-Dow Jones) CTP heeft in het eerste kwartaal van 2024 op jaarbasis de huurinkomsten zien stijgen en dit vertaalde zich naar een hogere aangepaste winst. Daarnaast herhaalde het bedrijf de outlook voor heel het jaar. Dit bleek donderdag uit een update van de logistieke vastgoedinvesteerder met een notering in Amsterdam. “We blijven een sterke vraag naar verhuurruimte zien van onze huurders, aangezien we in het eerste kwartaal 336.000 vierkante meter verhuurden, 13 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Omdat de balans tussen vraag en aanbod gezond blijft, zijn we in staat een sterke huurgroei te realiseren, waarbij de huurniveaus van nieuwe huurcontracten in het eerste kwartaal van 2024 met 6 procent zijn gestegen vergeleken met het eerste kwartaal van 2023. "Wij verwachten de komende jaren een verdere markthuurgroei”, aldus CEO Remon Vos. De nettohuurinkomsten in het eerste kwartaal bedroegen 153,6 miljoen euro, een stijging van 17,5 procent op jaarbasis. De huurinkomsten stegen afgelopen jaar op vergelijkbare basis met 5,0 procent. De winst steeg in het afgelopen kwartaal met 0,6 procent op jaarbasis naar 226,9 miljoen euro en de aangepaste EPRA-winst steeg met 11,7 procent op jaarbasis tot 87,4 miljoen euro. De aangepaste EPRA-winst per aandeel bedroeg 0,20 euro, een plus op jaarbasis van 10,7 procent. De waarde van de vastgoedportefeuille van CTP was eind maart 2024 12,2 miljard euro, goed voor een stijging op jaarbasis van 1,7 procent. Eind 2023 was dit 12,0 miljard euro. Het vastgoed dat in ontwikkeling is, steeg het afgelopen kwartaal met 12,1 procent naar 1,5 miljard euro. Eind 2023 was dit 1,4 miljard euro. De loan-to-value daalde in het eerste kwartaal naar 45,9 procent. Dit was eind 2023 46,0 procent. Outlook In 2024 zal de EPRA-winst per aandeel stijgen naar 0,80 tot 0,82 euro, zo blijft CTP onverminderd verwachten. CTP mikt voor de middellange termijn onverminderd op meer dan 1,2 miljard euro aan huurinkomsten vóór 2030. Verder wordt een loan-to-value nagestreefd van 40 tot 45 procent, een rendement op kosten van 11 procent en een bezettingsgraad van circa 95 procent. info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999 Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.