Rode cijfers voor Equinox Gold

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) Equinox Gold heeft in het eerste kwartaal het resultaat zien dalen, nadat er minder goud werd geproduceerd en verkocht, hoewel de prijzen wel hoger lagen. Dit bleek donderdag uit cijfers van het bedrijf. De omzet steeg van 234 miljoen naar 241 miljoen dollar. Hoewel er afgelopen kwartaal minder goud werd geproduceerd en verkocht dan een jaar eerder, werd het goud wel tegen een hogere prijs verkocht. De operationele kosten stegen echter ook en onder de streep restte dan ook een verlies van 42,8 miljoen dollar. Een jaar eerder boekte Equinox nog een winst van ruim 17 miljoen dollar. Op aangepaste basis bedroeg het verlies 14,4 miljoen dollar, of 0,04 dollar per aandeel. Dit was een jaar eerder nog een verlies van 0,03 dollar. CEO Greg Smith sprak van een goede jaarstart. Voor 2024 rekent Equinox op een productie van 660.000 tot 750.000 ounces goud. Eind maart bedroeg de schuld van Equinox 804 miljoen dollar. Dat was 733 miljoen dollar eind 2023 en 548 miljoen dollar in maart 2023. Bron: ABM Financial News

