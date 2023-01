VS is dicht, maar gelukkig hebben we de usual suspects nog voorbeurs

De AEX-indicatie is... 0,02%. Oh, intussen al 0,2%.

Bent u hiervoor uit bed gekomen, denkt u nu misschien. Ha, u mag dromen dat de beurs dan 0,02% stijgt. Reken dat maar eens uit. Enfin, het is vandaag echt letterlijk totale windstilte voor de storm. De VS is dicht vanwege Martin Luther King Day, de agenda is he-le-maal leeg en er is slechts sporadisch bedrijfsnieuws.

Daar kunnen we de komende weken alleen maar van dromen, want er komt een cijferlawine aan... Deze week is nog rustig. Over lawine gesproken, er is vandaag alleen Davos. Het World Economic Forum dus en zoekt u zelf verhalen. De koersen reageren er nooit op en mij interesseren die prietpratende privévliegtuigen niet.

Europese futures openen vlak tot +0,2%

De Amerikaanse futures tikken wel en doen 0,1%

In Azië gaat China lekker, Tokyo en Hong Kong dalen ruim een procent (Tencent -1,6%) en Korea en Taiwan stijgen 0,5%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) staat -2,6% op 18,4

De dollar zakt ietsiepietsie naar 1,0838

Goud doet -0,3%, olie staat -0,9% en bij crypto was het dit hele weekend raak, wat een rally! Zo meer.

De rentes openen voor 2023 begrippen rustig. De ruimte voor aandelen lijkt zo beperkt vandaag en misschien moeten we wel op een minnetje rekenen. Met de VS dicht maakt het allemaal niet zo veel uit.



I have a dream, is de beroemdste quote van Martin Luther King. Mogen wij ook een beetje dromen? De AEX is er bijna, ofwel bij +20% is er weer sprake van een bull market. Op intradagbasis is is die er al.



Kat met negen levens, bitcoin, is de opmerkelijkste beweger dit weekend en vandaag. Het spul staat dit jaar als 28% hoger. Hoe en waarom? Verhalen te over, dit is Bloomberg:

The crypto climb is partly a bet on an end to punishing interest-rate hikes, a prospect that’s also boosted the likes of stocks, bonds and gold. Even so, investors are wondering if all these assets have moved too far, too fast given that central banks like the Fed are pledging to keep policy rates elevated..



The crypto industry continues to brace for further fallout from the bankruptcy of FTX and ensuing fraud charges against co-founder Sam Bankman-Fried. Crypto brokerage Genesis and its parent firm Digital Currency Group are seeking to resolve debt woes, a process that could spark market upheavals.



Verzint u anders zelf een een mooie reden, of is het gewoon dom en simpel een kwestie van risicobereidheid? Er zijn meer risicovolle assets die hard gaan en al zeker een jaar lang aardig correleren. En zeker met al die herrie in de sector is crypto verreweg het meest risicovol.



En verder is dit wellicht de platte reden:



Deze past er wel bij, vanavond bij de VPRO. Zesdelige serie, maar index- en simpel een leven lang buy & hold-beleggen gaat u niet tegenkomen. Beurs en beleggen (twee héél verschillende dingen) moeten blijkbaar altijd een luchtje hebben.

Op een rustige markt valt minder geld te verdienen voor beleggers. Zo verdiende trader Bob Iaccino het meeste geld in het jaar van 9/11. Kijk de eerste aflevering van #PlanetFinance vanavond om 22.20 uur op NPO 2. pic.twitter.com/AlxPrXgNKU — vpro (@vpro) January 16, 2023

Eén nieuwtje dan, helaas wordt dit alleen geen giga factuur, zo te zien:

Nog eentje:

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:06 AEX start handelsweek vermoedelijk licht hoger

07:55 Berenberg verlaagt koersdoel Signify

07:44 Arcadis aan de slag met gigafactory in Kaiserslautern

07:01 Europese beurzen openen naar verwachting in het groen

06:52 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

06:51 Beursagenda: macro-economisch

06:51 Beursagenda: buitenlandse fondsen

15 jan Cijferseizoen gaat van start

15 jan Beursblik: economen rekenen nog steeds op recessie VS

15 jan Valuta: zwakkere dollar door afnemende inflatie

15 jan Uitgelicht: nog iets te veel optimisme over Adyen

Analistenadvies en dit is en forse:

Signify: naar €45 van €60 (buy) - Berenberg

De AFM meldt deze shorts:



Kijk, wie hebben we hier? U wilt als hedge fund niet short zitten, als er witte rook uit de FDA-schoorsteen komt. Is dit de of een reden? BlackRock rekent daar misschien wel op.



De agenda kent slechts één dienstmededeling:

15:30 Wall Street gesloten ivm Martin Luther King Day

En dan nog even dit

Nou, vooruit dan... Ligt er eigenlijk al sneeuw in de Alpen? In Siberië daarentegen sneuvelen kouderecords met meer dan -60 graden en wij lopen onder.

From Breakingviews - The Davos party returns, with the shakes https://t.co/s2VKRmVd4W — Reuters Business (@ReutersBiz) January 16, 2023

Voor de meelezende cryptoliefhebber, Bloomberg houdt het feitelijk.

Bitcoin has bolted out of January’s starting gates with a climb of more than 28%, turning up the heat on pessimists https://t.co/oVa5EfgmcO — Bloomberg Markets (@markets) January 16, 2023

Prosus bouwt haar belang heel langzaam af. Het is nog 27,1%:

Tencent, a bellwether of Chinese tech, has risen 95% from its October low on growing signs China will end its crackdown on the sector https://t.co/BLp9qxJqxs pic.twitter.com/W0BPvCuff7 — Bloomberg Markets (@markets) January 16, 2023

Onder meer Alibaba, Tencent en ByteDance dus:

WATCH: China has acquired minority stakes with special rights in two domestic units of tech giant Alibaba Group as authorities try to strengthen control over online content https://t.co/IIEsM5Rx4X pic.twitter.com/XTcOW2ddcI — Reuters Business (@ReutersBiz) January 14, 2023

De bank. De recessie. Het dividend. Ongehoord dit?

Spain's BBVA sees significant rise in 2022 dividend, Chairman says https://t.co/uEqyVOAIsz pic.twitter.com/PijXfYDWeN — Reuters Business (@ReutersBiz) January 16, 2023

Logisch:

China’s sudden reopening is set to offer a boost to a flagging world economy https://t.co/HdlRbkqHUr — Bloomberg Markets (@markets) January 15, 2023

Het kan niet op:

Taiwan’s exports of integrated circuit chips rose in 2022 for a seventh consecutive year https://t.co/1LFnHqZajV — Bloomberg Markets (@markets) January 15, 2023

Vandaar de rally?

US bank CEOs expect a "mild" recession this year.



But don't worry, they say they're prepared to handle it https://t.co/35ub35jmaD pic.twitter.com/pLJuWvcmZH — Bloomberg Markets (@markets) January 15, 2023

Veel plezier en succes vandaag.