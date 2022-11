Top in de rente en bodem in obligaties

Bericht delen via:

Technisch lijkt de rentestijging passé en zien we topvorming. In het spiegelbeeld daarvan lijken obligaties juist te bodemen. Wellicht komen er kansen voor korte-termijnbeleggers.

De Nederlandse Staat gaat, vanwege de gestegen rente, jaarlijks zo’n €5,8 tot €9,2 miljard rente betalen op obligaties. Dat is in elk geval de verwachting van minister Kaag van Financiën.

Gratis geld

Nog niet zo lang geleden kon de overheid nog gratis geld lenen. Soms kreeg de Staat zelfs geld toe. Ik heb er hier vorig jaar meerdere malen op gewezen dat aan die ‘gratis geld’-periode een einde zou komen.

Ik gaf een jaar geleden in mijn outlook voor 2022 aan dat dit jaar een stevige rentestijging zou plaatsvinden met gevolgen voor de huizenmarkt, pensioenen en de nieuwe minister van Financiën. Maar ik had al veel eerder gewaarschuwd dat de rentedaling voorbij was.

Opvallend genoeg zie ik op dit moment echter dat nu juist de rentestijging teneinde is. Technisch bezien maakt de rente al een paar weken een pas op de plaats, grofweg tussen 2,20 en 2,78%. Technisch is er sprake van topvorming.

In het spiegelbeeld daarvan lijken obligaties juist te bodemen. Wellicht biedt dit kansen voor de korte-termijnbelegger.

Daarom vandaag: de top in de rente en de bodem in obligaties.

Nederlandse kapitaalmarktrente valt terug richting de steun van 2,13%

De Nederlandse tienjaars kapitaalmarktrente is bezig met een draai in de markt. Zeker nu rond 2,61% een mogelijk lagere koerspiek wordt gevormd lijkt het technische plaatje neerwaarts te krullen.

De kapitaalmarktrente geeft de laatste weken technisch aan dat het sentiment omslaat. Eerder werd de stijgende fase verlaten.

Pas bij een doorbraak van de steun van 2,13% (de bodem van 4 oktober) maakt het technische plaatje verder ruimte naar onderen, mogelijk weer richting 1%.

Weerstand zien we op 2,78% (gevormd op 21 oktober), maar daaronder ligt rond 2,61% een eerste lagere top.

Bund Future verlaat de dalende fase

De Bund Future heeft de dalende trend achter zich gelaten. Bovendien zijn er een paar hogere bodems gevormd, die op gretige kopers wijzen.

De steun ligt rond €134,02 (de bodem van 21 oktober). Er ligt weerstand rond €142,87 (de top van 4 oktober). Indien deze wordt gebroken kan de opmars zich voortzetten.

In het het grotere perspectief lijkt de Bund weer te bodemen. Wellicht biedt dit kansen voor de korte-termijnbelegger. Wacht wel een uitbraak boven de weerstand van €142,87 af.

Let ook op de moneyflow van de Bund. Deze tendeert weer opwaarts. Dat wijst erop dat er weer kapitaal naar de Bund Future toestroomt.

