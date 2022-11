Heerlijk die statistieken! Het is alleen al waar wanneer genoeg beleggers erin geloven dat het waar is.



Wall Street is gestegen, vooruitlopend op de Amerikaanse midterms. Volgens Goldman Sachs Global Investment Research hebben Amerikaanse beleggers erop gegokt dat de geschiedenis zich dit jaar herhaalt.



Want onderzoek van de Amerikaanse investment bank wijst erop dat in de afgelopen 90 jaar de S&P 500, na de midterms, doorgaans een mediaan rendement van 3% heeft behaald tot en met het einde van het jaar. En de S&P 500, heeft zelfs 17% winst gegenereerd in de 12-maands periode na de midterms.



De aandelenkoersen waren bovendien sterker onder verdeelde regeringen.