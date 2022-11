Technische analyse van Nasdaq, S&P500 en SOX-index

Wall Street ligt er technisch niet slecht bij, ondanks de beladen midtermverkiezingen. Historische data geven zelfs aan dat we thans een eindsprintje niet mogen uitsluiten.

Op het moment dat ik deze column schrijf zijn de uitslagen van de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen, de zogeheten midterms, nog niet bekend.

In de VS is er gestemd voor alle 435 zetels in het Huis van Afgevaardigden en 35 van de 100 zetels in de Senaat. De uiteindelijke verkiezingsuitslag kan nog enige tijd op zich laten wachten, omdat de Amerikaanse staten verschillende termijnen hanteren om de uitslag vast te stellen.

Volgens de peilingen staan de Republikeinen er gunstig voor bij de verdeling van de stoelen in het Huis. Winst van de Republikeinen zal tot een gespleten overheid leiden, want het presidentsschap is in handen van de Democraten.

Lees ook: Wat betekenen de Amerikaanse verkiezingen voor beleggers?

Niet slecht voor de beurs

Volgens ABN Amro hoeft dit niet slecht voor de beurs te zijn. Beleggingsstrateeg Ralph Wessels van de bank denkt financiële markten het beste gedijen bij niet al te grote beleidsveranderingen.

Indien de Republikeinen het Congres in handen krijgen, worden ze wel gedwongen compromissen met het Witte Huis te sluiten, waarbij de kans groot is dat beleid ergens in het midden zal uitkomen.

Ook blijkt uit statistische data dat de midterms in de meeste gevallen een positieve periode op Wall Street inluiden (zie staatje onderaan deze Blog).

Doorgaans positieve beleggingsresultaten na midterms

Wall Street reageert doorgaan positief op de Amerikaanse midterms. Dat komt omdat beleggers erop wedden dat de geschiedenis zich herhaalt, want gedurende de afgelopen 90 jaar boekte de S&P 500 doorgaans een positief rendement van 3% tot en met het einde van het jaar.

En gedurende de 12 maanden na de midterms werd een rendement van zelfs 17% binnengehaald heeft Goldman Sachs Global Investment Research berekend. Ook blijkt dat aandelenkoersen sterker presteerden onder verdeelde regeringen (een verdere toelichting vindt u verderop in deze column).

Ik vind deze informatie interessant genoeg om de belangrijkste indices van Wall Street nogmaals te bekijken, nu op basis van het korte termijn koersverloop. Ik loop de Dow Jones langs, maar ook de S&P500, de Nasdaq100 en de SOX-index.

Wall Street ligt er technisch niet slecht bij. Zelfs in de aanloop naar de midterms zijn er geen grote schokken opgetreden.

Een technische hobbel bij alle belangrijke indices op Wall Street is nog wel het feit dat de 200-dagenlijnen nog niet gebroken zijn.

De Dow Jones weet de opwaartse trend te hervatten

Het technische plaatje van de Dow verbetert nu een voorgaande koerspiek opwaarts is doorbroken. Eerder al brak de Dow de dalende trend.

Met de doorbraak en slotstand boven de voorgaande koerspiek is er opwaarts potentieel vrijgemaakt richting de weerstand van 34.278,20 punten (gevormd op 16 augustus).

Er ligt steun op 28.722,50 punten (de bodem van 3 oktober).





S&P 500-index vormt een potentieel hogere koersbodem

De S&P 500 index komt er beter bij te liggen nu de dalende trend achter wordt gelaten. De potentiële hogere koersbodem op de grafiek signaleert een aantrekkende vraag.

Een verdere technische verbetering treedt op bij een doorbraak en slotstand boven de weerstand van 3.917,56 punten (gevormd op 1 november).

Daarna komt er mogelijk meer opwaarts potentieel vrij. De S&P 500 index biedt steun rond 3.576,02 punten (de bodem van 3 oktober).





Nasdaq 100 verbetert technisch

De Nasdaq 100 index, de kleinere Amerikaanse technologiebeurs, vormt binnen de dalende trend een potentieel hogere bodem boven de steun van 10.446,31 punten. Dit signaleert dat het technische beeld wat minder negatief wordt. Voor een nieuwe verbetering moet de Nasdaq 100-index de dalende trend weten te breken.

Pas bij een uitbraak en slotstand boven de weerstand van 11.660,55 punten (gevormd op 6 oktober) komt er meer opwaarts potentieel vrij.

De steun ligt rond 10.677,85 punten (de bodem van 21 september 2020).

SOX-index vormt een hogere bodem

Het technische plaatje van de SOX index, die het koersverloop van de grootste bedrijven in de Amerikaanse halfgeleiderindustrie weergeeft, klaart op nu er een mogelijke hogere koersbodem wordt gevormd. Eerder al verliet de SOX-index de dalende trend, wat een eerste signaal van verbetering gaf.

Om meer opwaarts potentieel vrij te maken, dient de SOX index ook boven de weerstand van 2.462,14 punten (de top van 2 november) te breken.

Van belang is dat de steun van 2.089,82 punten (de bodem van 13 oktober) stand houdt. Na een uitbraak boven de weerstand van 2.462,14 punten wordt 3.087,44 het volgende opwaartse koersdoel.





Onderzoek van Goldman Sachs naar beleggingsresultaten na midterms

Wall Street is gestegen, vooruitlopend op de Amerikaanse midterms. Volgens Goldman Sachs Global Investment Research hebben Amerikaanse beleggers erop gegokt dat de geschiedenis zich dit jaar herhaalt.

Want onderzoek van de Amerikaanse investment bank wijst erop dat in de afgelopen 90 jaar de S&P 500, na de midterms, doorgaans een mediaan rendement van 3% heeft behaald tot en met het einde van het jaar. En de S&P 500, heeft zelfs 17% winst gegenereerd in de 12-maands periode na de midterms.

De aandelenkoersen waren bovendien sterker onder verdeelde regeringen.