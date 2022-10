ECB live: duivische drie kwartjes!

Zo alles en nog meer, volg tot uiterlijk 15:45 uur in dit liveblog het ECB-rentebesluit met alle wetenswaardigheden en onze duiding. We trappen af met de verwachte drie kwartjes verhoging. Zoals verwacht, de koersen doen in eerste instantie... niets. De ECB verhoogt verder, maar zegt niet hoe en wanneer en bouwt de balans nog niet af.

De eerste commentaren spreken daarom van een duivisch besluit. EUR/USD stoeit met 1,00 (zat er even ruim onder) en de Duitse rente levert nu toch twaalf basispunten in ten opzichte van de top vandaag: van 2,20% naar 2,08%.

Hieronder volgt u de persconferentie van president Christine Lagarde, van wie we hier eventuele quotes en nieuws vermelden, om dit blog na afloop af te ronden met een conclusie. Leest u hier iets nieuws? Het is tot dusverre het bekende en anders wel bekende verhaal. De inflatie is te hoog, de economie verslechtert en de werkgelegenheid is nog altijd goed. En de ECB heeft geen haast. Nergens mee.

De markt legt het toch duivisch uit, de renteverwachtingen lopen terug. Het kan ook de roze bril van de beurs zijn, omdat de Fed (rente)verwachtingen immers ook terug lopen.

Money markets show investors are repricing expectations for ECB interest rates. Markets see the ECB's terminal rate--where it stop raising interest rates--at around 2.62% in July 2023, compared w/pricing of 2.84% before the rate decision. pic.twitter.com/1iuZYb0HUa — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) October 27, 2022

En de markt volgt in het bekende patroon:

Beurs legt rentebesluit #ECB en persco president Christine Lagardse duivisch uit, Markt prijst lagere ECB verwachting in en hier de Duitse 10 jaars, het gaat met dik hout. Euro levert 1% in vandaag, maar deed dat al voor. Aandelen blij, #AEX +0,4% pic.twitter.com/hu6oSNeQsT — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 27, 2022

Bij deze, van 14:45 tot maximaal 15:45 uur.