Belangrijke grondstoffen prijzen technisch deflatoir scenario in

Lopen centrale banken, met hun verkrappend beleid, achter de feiten aan? Volgens fondsmanager Cathie Wood van Ark Innovation werkt de Fed met lagging indicators, dus verouderde cijfers.

Deflatoir

Volgens Wood zijn leading indicators, zoals grondstoffen en de prijzen van vervoer over zee, veel belangrijker om inflatie in kaart te brengen. En die zijn momenteel zwaar deflatoir.

Nu is Cathie Wood niet helemaal onbevlekt, want haar beleggingsfonds heeft dit jaar bakken geld verloren, vooral na de start van het krappe rentebeleid van centrale banken.

Ik heb hier al meerdere malen aangegeven dat technische indicatoren suggereren dat inflatie al een tijdje over haar hoogtepunt heen is. Zowel de prijzen van industriële grondstoffen als van energiewaarden staan vele tientallen procenten onder hun hoogtepunten van eerder dit jaar. Ik zie hierin steun uit onverdachte hoek.

Daarom deze keer weer een brede blik op de prijsontwikkelingen van grondstoffen.

Grondstoffen fors gedaald

De prijs van het industriële metaal aluminium staat thans op $2.280, bijna 45% onder zijn hoogtepunt van maart rond $4.058. De koperprijs is met ruim 35% gezakt naar $3,40, na een high rond $5,04 op 11 maart.

De DJ-UBS Commodity Index, de wereldwijde grondstoffenindex, is bijna 20% gedaald sinds het high rond 41,29 punten begin dit jaar. En de prijs van aardgas staat thans op $6,58, ruim een derde lager dan het hoogtepunt rond $9,88 eind augustus.

En de Dutch TTF Gasfuture is sinds het high rond 345 per MWh afgelopen zomer, meer dan gehalveerd.

Kortom, lopen centrale banken niet te veel 'achter' de inflatiecijfers aan?

De DJ-UBS Commodity Index zakt naar de steun van 32,51 punten

De DJ-UBS Commodity Index, de wereldwijde grondstoffenindex, beweegt zijwaarts. De steun bevindt zich op 32,17 punten (de bodem van 6 juli) en de weerstand op 36,32 punten (de top van 14 september). De DJ-UBS Commodity Index heeft het moeilijk zolang er lagere toppen worden gevormd.

De verkoopdruk in de Commodity Index neemt toe. We adviseren de steun goed in de gaten te houden, want bij een slotstand hieronder wordt de neutrale trend neerwaarts verlaten en dient rekening te worden gehouden met een diepere correctie.





Aluminium beweegt zich neerwaarts in een zwak dalende trend

Het industriële metaal aluminium beweegt binnen een gematigd dalende trend. Toppen en bodems lopen in elkaar over. Er hangt aanbod boven de markt, maar extreem is het niet. De dalende trend geeft overigens wel aan dat voorzichtigheid geboden blijft.

We zien steun rond $1.937,32 (de bodem van 19 januari 2021). Pas boven de weerstand van $2.513,72 (de top van 11 augustus) verbetert het technische plaatje van aluminium.

Het industriële metaal koper stabiliseert

Industrieel metaal koper tendeert zijwaarts. We verwachten nu een consolidatie. Voor een verdere verbetering is het wachten op een uitbraak boven de weerstand van $3,58 (de top van 6 oktober).

De steun ligt rond $3,26 (de bodem van 28 september).

De prijs van aardgas draait omlaag

Natural gas (aardgas) heeft een voorgaande koersbodem gebroken, waarmee er duidelijk sprake is van een technische verzwakking. Ook heeft de koers een lagere top gevormd, die nieuwe verkopers signaleert. Houd rekening met aanhoudende verkoopdruk.

De dalende trend biedt naar onderen een koersdoel rond de steun van $5,46 (de bodem van 6 juli). Weerstand ligt op $9,88 (de top van 23 augustus).

Olieprijs (Brent) krult neerwaarts

Zolang de prijs van ruwe olie de dalende trend intact laat, zijn we voorzichtig. Lagere toppen en bodems signaleren verkoopdruk.

Er ligt steun rond $82,58 (de bodem van 26 september). Brent heeft weerstand rond $103,38 (de top van 30 augustus).





Dutch TTF Gasfuture zakt verder weg

De Dutch TTF Gasfuture is hard gedaald en heeft meerdere lows en bodems gebroken. Eerder al was de opwaartse fase verlaten.

Op korte termijn is er sprake van lichte technische steun. De tendens blijft naar onderen gericht.